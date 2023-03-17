Видео ⟩ Водитель не понимает - почему полицейские тайно подняли штраф почти в два раза?

Анна признает, что виновна, и не возражает против наказания. К ней подошла полицейская, которая ознакомила нарушителя с размером наказания и попросила подписаться, а также указать свою электронную почту. В тот же вечер Анна получила на свою электронную почту протокол об административном правонарушении и заметила, что размер штрафа почти удвоился - 55 евро.

Анна, стаж вождения которой уже 15 лет, называет себя честным водителем - это только второй раз, когда полицейские ее остановили. Поэтому женщина удивлена действиями полицейских, которые без ведома автоводителя меняют размер наказания. Женщина объясняет, что полицейская изначально информировала ее о том, что штраф составит всего 30 евро, а потом, когда Анна уже уехала, она зачеркнула и написала другую сумму.

Водитель обжаловала наказание, но полицейские отклонили жалобу.

Присяжного адвоката Петериса Кушнера также удивило изначально примененное к Анне наказание, так как 30 евро не может быть штрафом за такое нарушение. Если полицейские желали смягчить наказание, то Анне следовало бы заплатить 27,50 евро.

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