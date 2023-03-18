Портал TVNET совместно смарт-телевидением LMT Viedtelevizija предлагает новый выпуск программы Ātruma cilts. В нем Паул Тимротс посетит производственный объект Hornet Factory Racing Team, где от мельчайших деталей до рамы, изготавливаются уникальные багги латвийского дизайна.
Видео ⟩ Как в Латвии делают уникальные багги
Идея постройки багги пришла к Агрису Смелтерису, предпринимателю с опытом как в домостроении, так и в пивоварении. Он купил багги испанского производства и понял, что может создать что-то лучше, ведь автоспорт всегда был для него актуален.
Так Агрис начал свои исследования, читал книги о принципах работы спортивных автомобилей и вместе с командой узнавал, что ему нужно для работы.
Не претендуя на звание эксперта, Тимротс отправился к команде Hornet Factory, чтобы поближе познакомиться с тем, как багги проходят путь от идеи и эскиза, до готового автомобиля. Тимротс с самого начала был приятно удивлен, ведь багги, созданные Агрисом и его командой, продуманы до мелочей. Кроме того, багги подходит для высоких людей - в нем хватило бы места для баскетболиста.
Программное обеспечение Hornet Factory Racing Team - это не панацея, а инструмент, ведь все начинается на экране компьютера с чертежа. Большинство деталей создается на месте, но амортизаторы изготавливаются на заказ. Каждая деталь должна быть легкой, прочной, достаточно дешевой и функциональной, чтобы геометрия была правильной и машина ездила.
Рама у багги самодельная, со строгим контролем последовательности сварки и процессов. Плоские металлические детали вырезаются лазером, а технологии позволяют получить 3D-детали за 20 секунд, что позволяет значительно снизить затраты.
Когда мы увидим латвийские багги на трассе и будут ли они участвовать в чемпионате Европы, узнаем в новом выпуске программы.
В этом сезоне Ātruma cilts Паул Тимротс и команда передачи ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Ātruma cilts также каждый четверг можно увидеть на смарт-телевидении LMT и в Интернете.
Статья создана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.
Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)
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