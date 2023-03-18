Видео ⟩ Как в Латвии делают уникальные багги

Идея постройки багги пришла к Агрису Смелтерису, предпринимателю с опытом как в домостроении, так и в пивоварении. Он купил багги испанского производства и понял, что может создать что-то лучше, ведь автоспорт всегда был для него актуален.

Так Агрис начал свои исследования, читал книги о принципах работы спортивных автомобилей и вместе с командой узнавал, что ему нужно для работы.

Не претендуя на звание эксперта, Тимротс отправился к команде Hornet Factory, чтобы поближе познакомиться с тем, как багги проходят путь от идеи и эскиза, до готового автомобиля. Тимротс с самого начала был приятно удивлен, ведь багги, созданные Агрисом и его командой, продуманы до мелочей. Кроме того, багги подходит для высоких людей - в нем хватило бы места для баскетболиста.