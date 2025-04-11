Покупка номерного знака: становится ли он собственностью владельца?

"Мой вопрос касается выданных CSDD (Дирекцией безопасности дорожного движения) государственных номерных знаков. Сейчас они присваиваются по очереди, но за определенную плату (предусмотрено три варианта) можно также выбрать понравившийся номер. Как так получается, что, заплатив за номерной знак, я приобретаю только право пользования, а не право собственности? Если я возвращаю номер, деньги мне не возвращаются. Более того, возвращенный номер CSDD не хранит, а повторно передает в пользование другому лицу за ту же сумму - и так может происходить несколько раз. Как одна и та же вещь (номерной знак) может снова и снова передаваться в пользование за деньги, если в собственность он никому не переходит? Для сравнения: паспорт, который также является собственностью государства, после окончания срока действия уничтожается и никому больше не выдается", - интересуется житель.