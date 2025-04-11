ВИДЕО После ДТП у Рижской ГЭС в воду попало топливо

На шоссе у Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) произошла авария с участием двух легковых автомобилей и грузового фургона, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
По данным Государственной полиции, легковой автомобиль марки Volvo, перевозивший кирпичи в прицепе, занесло, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу грузовиком. Из-за происшествия с девяти утра в обоих направлениях образовалась автомобильная пробка длиной более километра. Позже движение на месте регулировали сотрудники полиции.
В полиции уточнили, что в ДТП пострадали и другие автомобили, однако серьезных последствий удалось избежать. Водитель Volvo был доставлен в больницу.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) зафиксировала утечку топлива, и возникла срочная необходимость предотвратить его попадание в акваторию. Несмотря на усилия, небольшое количество горючего все же оказалось в воде. По рекомендации Государственной службы охраны окружающей среды на месте были установлены абсорбирующие боны, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения.
В настоящий момент Государственная полиция продолжает выяснение обстоятельств аварии.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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