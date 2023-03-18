Совсем недавно программа Zebra сообщила о странном расположении знаков в Берги, где на прямом участке дороги установили несколько десятков дорожных знаков, ограничивающих скорость. Многие водители их игнорируют. Также отсутствует нормальная инфраструктура для пешеходов. У этой истории есть продолжение.
Видео ⟩ Хаос с дорожными знаками в Рижском районе
После недавнего сюжета программа получила комментарии о том, что изображенное место вовсе не Берги, а Рига.
В этом месте есть ряд дорожных знаков, по которым водители должны двигаться со скоростью 30 км/ч, хотя есть небольшие участки, по которым можно ехать и со скоростью 50 км/ч. В некоторых местах также установлены знаки жилой зоны, не позволяющие двигаться быстрее 20 км/ч. В итоге складывается хаотичная ситуация.
Программа снова посетила это место. Сначала установлен дорожный знак "Берги", но через некоторое время появляется и знак "Рига". При повороте в один из переулков можно увидеть указатели, обозначающие начало жилой зоны, где можно ехать со скоростью 20 км/ч, а рядом есть указатель, что заканчивается Рига и начинается Берги.
Кроме того, такие знаки устанавливаются в обе стороны на малых перекрестках. Напрашивается вопрос: зачем кто-то потратил здесь столько металла и краски, когда в конечном результате получается больше путаницы, чем ясности?
Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)
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