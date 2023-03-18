Видео ⟩ Хаос с дорожными знаками в Рижском районе

После недавнего сюжета программа получила комментарии о том, что изображенное место вовсе не Берги, а Рига.

В этом месте есть ряд дорожных знаков, по которым водители должны двигаться со скоростью 30 км/ч, хотя есть небольшие участки, по которым можно ехать и со скоростью 50 км/ч. В некоторых местах также установлены знаки жилой зоны, не позволяющие двигаться быстрее 20 км/ч. В итоге складывается хаотичная ситуация.

Программа снова посетила это место. Сначала установлен дорожный знак "Берги", но через некоторое время появляется и знак "Рига". При повороте в один из переулков можно увидеть указатели, обозначающие начало жилой зоны, где можно ехать со скоростью 20 км/ч, а рядом есть указатель, что заканчивается Рига и начинается Берги.

Кроме того, такие знаки устанавливаются в обе стороны на малых перекрестках. Напрашивается вопрос: зачем кто-то потратил здесь столько металла и краски, когда в конечном результате получается больше путаницы, чем ясности?

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)