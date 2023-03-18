Украинский зенитчик: самое приятное ощущение – сбить российский самолет

После этого они надолго перестали залетать в зону поражения наших зенитных ракетных комплексов по всей стране, кроме Донбасса. Там они продолжали летать довольно нагло.

В конце концов они поняли, что не смогут преодолеть систему ПВО. Небо над городами чисто, ничего не летает, и думаю, уже и не будет никогда летать, я имею в виду самолеты.

Об угрозах новых массированных атак российской авиации

Украинская ПВО сбивает росийскую ракету над Киевом Фото: Getty Images

Если будут больше летать - будут больше падать. Они не пройдут, ведь ПВО теперь гораздо сильнее, чем была 24 февраля. Если тогда они не смогли нас пробить, то сейчас у них тем более ничего не получится.

Вероятность того, что они снова массово пойдут прорывать систему ПВО и бомбить города, для меня нулевая. Конечно, я уже ничему не удивлюсь. Но если они все-таки полетят - мы их просто уничтожим.

Самые тяжелые цели - это всегда самолеты и вертолеты. В зону поражения они залетают всего на несколько секунд. У тебя очень мало времени на обнаружение и уничтожение этой цели. А самые легкие цели - беспилотные летательные аппараты.

Одним дивизионом сбить все воздушные цели невозможно. Есть понятие "вероятность уничтожения цели". Если поставить два-три дивизиона один за другим, то если первый эшелон цель пройдет, второй ее уничтожит.