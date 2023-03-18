Строительный инспектор не обнаружил существенных повреждений здания по улице Яня Асара, 8, с которого на прошлой неделе упал кусок штукатурки, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Со здания в Риге упал большой кусок штукатурки; опасных повреждений не обнаружено
На прошлой неделе в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как с жилого дома на улице Яня Асара упал большой кусок штукатурки.
Bīstami! Gāžas apmetums no jumta malas J.Asara 6a @RigasDome pačekojiet! pic.twitter.com/BBMAUfjgWH— Dagne (@DagnijaNeimane) March 14, 2023
Строительный инспектор Департамента городского развития Рижской думы провел общий визуальный осмотр здания, после чего связался с представителем управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Представитель RNP подтвердил, что проблема известна и устраняется.
В ходе визуального осмотра установлено, что на уличном и дворовом фасадах здания имеются дефекты штукатурки, которые уже ранее устранялись.
Повреждений отделки фасада, которые могли бы повлиять на эксплуатацию здания, обнаружено не было.
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