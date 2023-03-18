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Со здания в Риге упал большой кусок штукатурки; опасных повреждений не обнаружено

rus.tvnet.lv
Со здания в Риге упал большой кусок штукатурки; опасных повреждений не обнаружено
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Фасад здания. Иллюстративное фото
Фасад здания. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Строительный инспектор не обнаружил существенных повреждений здания по улице Яня Асара, 8, с которого на прошлой неделе упал кусок штукатурки, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

На прошлой неделе в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как с жилого дома на улице Яня Асара упал большой кусок штукатурки.

Строительный инспектор Департамента городского развития Рижской думы провел общий визуальный осмотр здания, после чего связался с представителем управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Представитель RNP подтвердил, что проблема известна и устраняется.

В ходе визуального осмотра установлено, что на уличном и дворовом фасадах здания имеются дефекты штукатурки, которые уже ранее устранялись.

Повреждений отделки фасада, которые могли бы повлиять на эксплуатацию здания, обнаружено не было.

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