Тони Блэр отверг сравнение между вторжением в Ирак и войной РФ в Украине

По словам экс-руководителя британского кабмина, занимавший пост президента Ирака Саддам Хусейн жестоко обращался со своим народом, участвовал в двух войнах в нарушение международного права и отдал приказ об использовании химического оружия, применение которого привело к массовым жертвам.

Действия сил коалиции, вошедшей в Ирак и свергшей Хусейна, не могут быть приравнены к вторжению президента РФ Владимира Путина в Украину - "страну, где есть демократически избранный президент, который, насколько мне известно, никогда не начинал региональных конфликтов и не совершал актов агрессии против соседей", заявил Блэр.

Тони Блэр: Путин может найти и другое оправдание

Бывший премьер признал, что Путин может использовать вторжение в Ирак в 2003 году, осуществленное без мандата Совета Безопасности ООН, чтобы попытаться оправдать свою агрессивную войну.

Но если он не прибегнет к этому аргументу, то "использует другое оправдание", считает Тони Блэр.