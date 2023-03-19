Смилтенс с визитом посетит Румынию и Молдову

В Бухаресте Смилтенс и его делегация - председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс и председатель комиссии по европейским делам Андрис Спрудс - встретятся с председателем Палаты депутатов Румынии Марчелом Чолаком, временно исполняющей обязанности председателя Сената Румынии Алиной Горгиу и премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Также запланирована встреча с министром государственной обороны Румынии Анхелом Тилвером и мэром Бухареста Никушором Даном.

Затем, с 21 по 24 марта, спикер Сейма посетит столицу Молдовы Кишинев, чтобы подтвердить солидарность нашей страны с продвижением Молдовы в Европейский союз. С высшими должностными лицами молдавского государства у Смилтенса запланированы переговоры о поддержке Молдовы в борьбе с попытками России дестабилизировать ситуацию в стране.

В парламенте Молдовы спикер Сейма и возглавляемая им делегация встретятся с его председателем Игорем Гросу. После этого латвийская делегация встретится с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.