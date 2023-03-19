Латвия смотрит на опыт Украины и думает о защите от беспилотников

Хотя технологическое развитие всегда будет в приоритете, по словам Харлапенкова, не следует забывать о базовых вещах, которые также являются дешевыми методами, например, мины.

"Они самые дешевые и самые эффективные, потому что их нельзя заглушить. Либо она заложена, либо не заложена", - добавил полковник.

С другой стороны, командир НВС Леонид Калниньш признал, что, глядя на опыт Украины,

самое главное в ПВО это необходимость содержания достаточно дорогой противоракетной системы. В то же время опыт Украины доказывает, что ПВО должна быть многоуровневая.

Говоря о том, что гражданские беспилотники очень хорошо используются в войне на Украине, командующий NBS отметил, что это создает другую проблему, потому что это конкуренция, то есть если один изобретает новый способ убийства, другой должен думать, как защищаться.

Калниньш добавил, что такая ситуация сложилась уже во время операций в Афганистане и Ираке - очень дешевыми средствами можно уничтожить очень дорогую технику. Среди них

дроны, которые стоят от 500 до 1000 долларов. Их можно элементарно модифицировать и прикрепить к ним бомбу. Они могут почти незаметно подкрадываться к противнику и наносить ему урон.

"Таким образом, мы уже говорим о том, что на самом деле еще не разработано - о противовоздушной обороне для небольших беспилотников. Это либо дорого, либо не очень эффективно.

Поэтому должна быть зенитная система, должна быть противовоздушная оборона против больших беспилотников, противовоздушная оборона против низколетящих вертолетов. Затем есть ПВО средней дальности, о которой мы сейчас говорим, и есть высотная баллистическая ПВО, которую Латвия не собирается покупать, потому что ее обеспечивают наши союзники", - сказал Калниньш.

В настоящее время разрабатываются возможности защиты Латвии от малых беспилотников, добавил командующий НБС.

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