Гражданин Латвии, подозреваемый в участии в войне на стороне России, в свое время служил в Национальных вооруженных силах (NBS) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания, выяснило агентство LЕТА.
Латвиец, подозреваемый в участии в войне на стороне РФ, ранее служил в латвийской армии
Как сообщалось, в начале этого года Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовное дело против гражданина Латвии в связи с подозрениями о его незаконном участии в войне России против Украины. VDD обнаружила в интернете несколько видеоматериалов, на которых человек в военной форме с символикой вооруженных сил России выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины и латышам.
Упомянутый мужчина дал интервью одному из российских пропагандистских СМИ. В интервью называемый Ильяс мужчина утверждает, что служил в подразделении специального назначения NBS, затем подписал контракт с разведывательным батальоном, которым когда-то командовал нынешний депутат Сейма Игорь Раев. Он также отметил, что получил награду за службу в бывшей Югославии и Ираке в начале 2000-х годов.
При этом мужчина назвал Раева человеком, предавшим себя, свою семью и род.
Раев сообщил LЕТА, что не помнит такого человека со времен службы. "Даже если он и служил, то точно ничем хорошим или плохим не выделялся", - сказал политик.
Пресс-секретарь командующего НВС Сандра Брале подтвердила, что упомянутый человек служил в латвийской армии и был уволен со службы 15 лет назад. Причиной увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольную отлучку.
Как сообщалось, на одном из видео мужчина, называющий себя гражданином "Донецкой народной республики", на русском и латышском языке призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Донбасс.
На 45-секундном видео мужчина в каске и военной форме с изображениями буквы Z, которая используется воюющими на Украине российскими войсками, вооруженный огнестрельным оружием, по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы тот не посылал удобрения на землю Донбасса. Он также заявил, что давно не является гражданином Латвии и его латвийский паспорт находится "в правильном месте". Также на рукаве формы мужчины можно увидеть флаг Чечни, входящей в состав России, а свое обращение он завершает восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат - сила!".
Данный уголовный процесс является первым делом, возбужденным СГБ после вторжения России на Украину 24 февраля прошлого года. В предыдущие годы СГБ уже возбуждала уголовные процессы против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Часть из них была арестована и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.
19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие латвийцам незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.
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