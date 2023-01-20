Латвиец, подозреваемый в участии в войне на стороне РФ, ранее служил в латвийской армии

Как сообщалось, на одном из видео мужчина, называющий себя гражданином "Донецкой народной республики", на русском и латышском языке призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Донбасс.

На 45-секундном видео мужчина в каске и военной форме с изображениями буквы Z, которая используется воюющими на Украине российскими войсками, вооруженный огнестрельным оружием, по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы тот не посылал удобрения на землю Донбасса. Он также заявил, что давно не является гражданином Латвии и его латвийский паспорт находится "в правильном месте". Также на рукаве формы мужчины можно увидеть флаг Чечни, входящей в состав России, а свое обращение он завершает восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат - сила!".

Данный уголовный процесс является первым делом, возбужденным СГБ после вторжения России на Украину 24 февраля прошлого года. В предыдущие годы СГБ уже возбуждала уголовные процессы против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Часть из них была арестована и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие латвийцам незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.