Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о визите президента России Владимира Путина в Мариуполь, сообщает издание Insider.
Видео ⟩ Песков рассказал о закулисье визита Путина в Мариуполь
Визит Путина состоялся поздно вечером в субботу, 18 марта. По словам Пескова, поездка Путина в Мариуполь не была спланирована.
Он также заявил, что Путин проехал Мариуполь без кортежа, его сопровождала "очень компактная группа автомобилей".
"Машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая ПДД. Даже на кадрах можете обратить внимание, где знаки уступить дорогу, они останавливались, уступали дорогу. Поскольку это не было запланировано, движение не блокировалось", - сказал Песков.
Встреча с жителями Мариуполя тоже была спонтанной, отметил он.
"Изначально в плане был пункт посещения жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно", - утверждает пресс-секретарь российского президента.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший Путина, заявил украинские военные разрушали Мариуполь при наступлении российской армии.
"Там, где мы наступали, с нашей стороны ударов снарядами не было вообще. С ихней стороны - прямой наводкой били танками. Прямо видно, как отступали - прямо били по домам, просто разрушали. Это я вам как строитель говорю", - на видео говорит Хуснуллин Путину.
ВИДЕО: Путин встречается с жителями Мариуполя
The internationally wanted criminal Vladimir Putin arrived to Mariupol, Ukraine under the cover of darkness last night.— Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2023
He recorded a few propaganda videos with some paid actors pretending to be locals and then quickly escaped back to Rostov, Russia.
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ВИДЕО: Путин посетил квартиру жителя города
#Putin was invited by one one the #Mariupol citizen to check out how they live in the new building. His wife got a surprise of her life when Putin showed up in her kitchen.— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 19, 2023
In the end he apologized for disturbing them and thanked them. pic.twitter.com/9TteXxUX9J
RUS TVNET уже сообщал, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.
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