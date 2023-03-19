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Видео ⟩ Песков рассказал о закулисье визита Путина в Мариуполь

rus.tvnet.lv
Песков рассказал о закулисье визита Путина в Мариуполь
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Russian TV Pool via AP/Scanpix

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о визите президента России Владимира Путина в Мариуполь, сообщает издание Insider.

Визит Путина состоялся поздно вечером в субботу, 18 марта. По словам Пескова, поездка Путина в Мариуполь не была спланирована.

Он также заявил, что Путин проехал Мариуполь без кортежа, его сопровождала "очень компактная группа автомобилей".

"Машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая ПДД. Даже на кадрах можете обратить внимание, где знаки уступить дорогу, они останавливались, уступали дорогу. Поскольку это не было запланировано, движение не блокировалось", - сказал Песков.

Встреча с жителями Мариуполя тоже была спонтанной, отметил он.

"Изначально в плане был пункт посещения жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно", - утверждает пресс-секретарь российского президента.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший Путина, заявил украинские военные разрушали Мариуполь при наступлении российской армии.

"Там, где мы наступали, с нашей стороны ударов снарядами не было вообще. С ихней стороны - прямой наводкой били танками. Прямо видно, как отступали - прямо били по домам, просто разрушали. Это я вам как строитель говорю", - на видео говорит Хуснуллин Путину.

ВИДЕО: Путин встречается с жителями Мариуполя

ВИДЕО: Путин посетил квартиру жителя города

RUS TVNET уже сообщал, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.

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