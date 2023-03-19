Видео ⟩ Песков рассказал о закулисье визита Путина в Мариуполь

Визит Путина состоялся поздно вечером в субботу, 18 марта. По словам Пескова, поездка Путина в Мариуполь не была спланирована.

Он также заявил, что Путин проехал Мариуполь без кортежа, его сопровождала "очень компактная группа автомобилей".

"Машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая ПДД. Даже на кадрах можете обратить внимание, где знаки уступить дорогу, они останавливались, уступали дорогу. Поскольку это не было запланировано, движение не блокировалось", - сказал Песков.

Встреча с жителями Мариуполя тоже была спонтанной, отметил он.

"Изначально в плане был пункт посещения жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно", - утверждает пресс-секретарь российского президента.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший Путина, заявил украинские военные разрушали Мариуполь при наступлении российской армии.