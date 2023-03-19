Новое дело против Ушакова: среди подозреваемых KNAB - Америкс, Брандавс, Бемхенс и Якринс

Подозрения во взяточничестве европарламентарий в своем тексте не упомянул, поэтому De Facto попросила уточнить - выдвинул ли KNAB против него обвинения в требовании взятки от RMS или ее представителя Брандавса. Ушаков ответил в СМС-сообщении: "Я никак не могу комментировать решение KNAB. И, честно говоря, я большую часть текста вообще не мог понять - какая у меня со всем этим связь. Но я совершенно точно могу вам подтвердить: никаких взяток я не брал, не требовал, ни о чем не договаривался. И подозрений таких нет".

В свою очередь Америкс оказался более красноречивым: "Я в этот понедельник получил по электронной почте письмо, что я подозреваемый, да, по эпизоду, который произошел примерно 7 лет назад, в 2017 году [2017-й год был шесть лет назад. - Прим. ред.]. И теперь мне нужно дать пояснения. По содержанию - два умника, два каких-то частных лица там встретились, одно врало второму, что с политиками все договорено, все уже в порядке. Ну, политик об этом, о таком разговоре теперь узнал и стал подозреваемым. Ну, что касается меня, я готов идти на детектор лжи, еще куда-то, я же о таком разговоре узнал только сейчас, когда мне это письмо прислали".