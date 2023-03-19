Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") на этой неделе публично сообщил, что к нему применен статус подозреваемого по новому делу. Ушаков утверждал, что это дело о бесплатных билетах для различных категорий пассажиров в микроавтобусах Риги, и иронизировал, что теперь ему нужно ждать уголовного процесса в связи с бесплатными обедами для рижских школьников. Однако передача De Facto Латвийского телевидения сообщает, что на самом деле Ушакова, как и его коллегу в Брюсселе и бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса, обвиняют в требовании взятки.
Новое дело против Ушакова: среди подозреваемых KNAB - Америкс, Брандавс, Бемхенс и Якринс
В свою очередь в обещании взятки Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) подозревает бывшего однопартийца Америкса Александра Брандавса, имя которого связано с предприятием Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS). De Facto известно, что в других должностных преступлениях по этому делу подозреваются и бывший глава департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс и бывший глава Rīgas satiksme Леон Бехменс.
Еще в середине недели в распоряжение De Facto попала информация о новом уголовном процессе KNAB, в котором все подозреваемые - широко известные и в свое время влиятельные в структурах Рижской думы фигуры. В среду вечером De Facto попросила дать комментарии по данному поводу заместителя начальника KNAB по вопросам следственной деятельности Инету Цируле. "В данный момент в интересах досудебного расследования я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", - указала она.
На просьбу прокомментировать информацию о том, связано ли это дело с уже расследуемым KNAB делом RMS, Цируле рассказала: "Да, по этому делу проходит досудебное расследование, и за время следствия оно уже продвинулось вперед, принято несколько различных решений".
Днем позже в KNAB De Facto подтвердили, что в феврале бюро решило разделить начатый в 2019 году уголовный процесс. По новому уголовному делу подозреваемыми признаны пять человек. Им инкриминируется принятие взятки в крупном размере, предложение взятки в крупном размере и обещание взятки после ее требования, а также злоупотребление служебными полномочиями, что вызвало тяжелые последствия.
KNAB также указывает, что ведется расследование возможных правонарушений, совершенных в интересах конкретного юридического лица и связанных с обязательными правилами, принятыми Рижской думой в марте 2018 года о льготах на проезд в маршрутной сети столичного общественного транспорта.
Эти правила предусматривали, что департамент сообщения Рижской думы устанавливает маршруты повышенного сервиса, в которых применяются те же скидки для конкретных категорий пассажиров, что и в сети Rīgas satiksme. Как об этом тогда на сайте сообщило Rīgas satiksme, в большей части маршрутов минибусов можно использовать выделенные Рижской думой скидки.
Решение думы означало, что самоуправление оплачивало RMS поездки школьников, пенсионеров и инвалидов третьей группы. С увеличением числа пассажиров выросли и доходы фирмы. Два года спустя департамент сообщения эти скидки в маршрутках отменил, так как пришел к выводу, что они неблагоприятно влияют на мобильность в городе.
Как известно De Facto, KNAB подозревает, что перед голосованием в Рижской думе были осуществлены незаконные действия.
В частности, на тот момент мэр Риги Ушаков и вице-мэр Америкс потребовали за решение 50% от выделенной RMS компенсации за перевозку отдельных категорий пассажиров. В свою очередь Брандавс, который в 2018 году был реальным бенефициаром RMS, пообещал политикам 30% от суммы компенсации.
Нужно отметить, что уголовно наказуемы как предложение взятки, так и принятие такого предложения.
Вскоре после того, как De Facto начала общение с Ушаковым и другими вовлеченными в дело, чтобы получить их комментарии, бывший мэр Риги распространил пресс-релиз, за которым последовало и письмо партии "Согласие" в поддержку своего лидера.
Подозрения во взяточничестве европарламентарий в своем тексте не упомянул, поэтому De Facto попросила уточнить - выдвинул ли KNAB против него обвинения в требовании взятки от RMS или ее представителя Брандавса. Ушаков ответил в СМС-сообщении: "Я никак не могу комментировать решение KNAB. И, честно говоря, я большую часть текста вообще не мог понять - какая у меня со всем этим связь. Но я совершенно точно могу вам подтвердить: никаких взяток я не брал, не требовал, ни о чем не договаривался. И подозрений таких нет".
В свою очередь Америкс оказался более красноречивым: "Я в этот понедельник получил по электронной почте письмо, что я подозреваемый, да, по эпизоду, который произошел примерно 7 лет назад, в 2017 году [2017-й год был шесть лет назад. - Прим. ред.]. И теперь мне нужно дать пояснения. По содержанию - два умника, два каких-то частных лица там встретились, одно врало второму, что с политиками все договорено, все уже в порядке. Ну, политик об этом, о таком разговоре теперь узнал и стал подозреваемым. Ну, что касается меня, я готов идти на детектор лжи, еще куда-то, я же о таком разговоре узнал только сейчас, когда мне это письмо прислали".
На просьбу De Facto уточнить, подразумевает ли он под "умниками" Брандавса и предпринимателя Мариса Мартинсонса и их разговор в бане, Америкс указал: "Я не знаю, в детали углубляться не буду, так как могу в таком случае чего-то коснуться. Я это упомянул в качестве примера".
Сам Брандавс, который не комментировал и свой предыдущий уголовный процесс, и в этот раз на звонки и сообщения De Facto не ответил. Не было ответа и от его адвоката.
Не удалось связаться и с бывшим председателем правления Rīgas satiksme Леоном Бемхенсом. Скорее всего, его KNAB обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями.
В свою очередь бывший глава департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс еще до получения вопросов ответил на звонок De Facto призывом связаться с его адвокатом, а также подтвердил свой статус в уголовном процессе.
Адвокат Якринса Риналдс Бушс об отношении своего клиента к подозрениям KNAB рассказал следующее: "Во-первых, такие подозрения нам сейчас совершенно непонятны. И то, что выдвинуто против него, выглядит больше этаким описанием, романом. Красивая история. Но ни в коем случае он не считает подозрения обоснованными. К тому же мы еще пытаемся понять, что они под этим вообще подразумевают".
Вменяемые Якринсу пункты адвокату понятны - они связаны с должностными преступлениями, а не с коррупцией. Поэтому можно сделать вывод, что Якринса KNAB обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями.
KNAB сообщает, что ни к одному из подозреваемых не применены никакие меры пресечения. За исключением мандатов депутатов Европарламента у Ушакова и Америкса, других должностей в публичном секторе ни у кого из подозреваемых нет.
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