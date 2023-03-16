KNAB начал новый уголовный процесс против Ушакова

Как заявил Ушаков, по их мнению, средства, которые были потрачены на проезд пенсионеров, детей и инвалидов, являются убытками для города и ответственность за эти убытки возлагается на Ушакова.

"Ну что я могу сказать - решение о бесплатном проезде в рижских маршрутках для пенсионеров или школьников было абсолютно правильным и безупречным с точки зрения закона. Упрекнуть себя мне не в чем ни с юридической, ни с правовой, ни с этической или моральной точки зрения. Даже если в этом деле придется, как и раньше уже бывало, столкнуться с ложью, я все равно докажу свою правоту", - сказал Ушаков.