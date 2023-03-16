Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало новый уголовный процесс в отношении депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова.
KNAB начал новый уголовный процесс против Ушакова
Ушаков подтвердил агентству LETA, что имеет статус подозреваемого и что дело связано с бесплатными билетами для пенсионеров, школьников, инвалидов третьей группы, а также детей-инвалидов в рижских маршрутках.
По имеющейся у Ушакова информации, процесс против него инициировало действующее руководство Рижской думы - мэр Мартиньш Стакис и вице-мэр Вилнис Кирсис.
Как заявил Ушаков, по их мнению, средства, которые были потрачены на проезд пенсионеров, детей и инвалидов, являются убытками для города и ответственность за эти убытки возлагается на Ушакова.
"Ну что я могу сказать - решение о бесплатном проезде в рижских маршрутках для пенсионеров или школьников было абсолютно правильным и безупречным с точки зрения закона. Упрекнуть себя мне не в чем ни с юридической, ни с правовой, ни с этической или моральной точки зрения. Даже если в этом деле придется, как и раньше уже бывало, столкнуться с ложью, я все равно докажу свою правоту", - сказал Ушаков.
Депутат Европарламента указал, что в борьбе с ним и "Согласием" уже многое сделано. Он был отстранен от должности мэра, уволен из совета, его пытались осудить.
"Теперь еще осталось дождаться уголовного преследования за бесплатные обеды для детей. Это тогда тоже можно попытаться назвать убытками для города", - отметил Ушаков.
Уже сообщалось, что в декабре прошлого года Рижский городской суд оправдал депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), обвиненного в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.
У прокуратуры еще будет возможность опротестовать приговор. В этом случае дело предстоит рассматривать Рижскому окружному суду.
Прокурор Юрис Лочмелис сообщил журналистам после оглашения приговора, что в настоящее время не может сказать, будет ли он обжалован. Решение о необходимости обжалования приговора Лочмелис примет после ознакомления с его полным текстом.
Ушаков заявил журналистам, что другого приговора и не ожидал, потому что Латвия - правовое государство и подобные "политические заказные дела" не могут закончиться обвинительным приговором.
Напомним, что в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обнаружило устройство в кабинете тогдашнего мэра Ушакова.
В опубликованном ранее заявлении KNAB указывалось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения оперативных мероприятий особым образом, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.
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