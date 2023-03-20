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Фото ⟩ Пугачева на концертах Манижи и Меладзе, а Хаматова с Макаревичем в Риге
Андрей Макаревич 18 марта выступил в Риге и встретился с Чулпан Хаматовой. "Виделись с Чулпан. Какая же она молодец", - написал артист
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Манижа исполнила песню Примадонны "Самолеты улетают"
Следом Алла Борисовна отправилась на концерт Валерия Меладзе, где ей рукоплескала публика
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Элина Пакалне делала селфи
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Светлана Лобода вспоминала, как снимала в Риге клип
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