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Фото ⟩ Пугачева на концертах Манижи и Меладзе, а Хаматова с Макаревичем в Риге

rus.tvnet.lv
Пугачева на концертах Манижи и Меладзе, а Хаматова с Макаревичем в Риге
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Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

Андрей Макаревич 18 марта выступил в Риге и встретился с Чулпан Хаматовой. "Виделись с Чулпан. Какая же она молодец", - написал артист

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