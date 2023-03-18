Известная украинская инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях, что в субботу, 18 марта, они с возлюбленным Антоном из Риги стали мужем и женой. В сториз Instagram блогерша опубликовала несколько фотографий с момента бракосочетания, а также несколько снимков, сделанных после церемонии.
Украинская блогерша Стужук вышла замуж за возлюбленного из Риги
Украинская блогерша Стужук вышла замуж за возлюбленного из Риги
София отмечает, что Антон очень рад быть ее мужем.
Как уже сообщал RUS TVNET, София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни. 7 марта у пары родился ребенок.
До этого она была в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.
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