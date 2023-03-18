Украинская блогерша Стужук вышла замуж за возлюбленного из Риги

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

София отмечает, что Антон очень рад быть ее мужем.

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

Как уже сообщал RUS TVNET, София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни. 7 марта у пары родился ребенок.

До этого она была в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.