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Украинская блогерша Стужук вышла замуж за возлюбленного из Риги

rus.tvnet.lv
Украинская блогерша Стужук вышла замуж за возлюбленного из Риги
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Известная украинская инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях, что в субботу, 18 марта, они с возлюбленным Антоном из Риги стали мужем и женой. В сториз Instagram блогерша опубликовала несколько фотографий с момента бракосочетания, а также несколько снимков, сделанных после церемонии.

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk
Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

София отмечает, что Антон очень рад быть ее мужем.

Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk
Фото: скриншот instagram.com/sofia_stuzhuk

Как уже сообщал RUS TVNET, София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни. 7 марта у пары родился ребенок.

До этого она была в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.

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