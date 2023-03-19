Одним из важнейших политических событий этого года в Латвии станут выборы президента. Известна и дата выборов - последний день мая. Нынешний хозяин Рижского замка Эгил Левитс готов остаться в должности на второй срок, однако у него сейчас нет голосов всей коалиции в Сейме. У "Объединенного списка" будет свой кандидат, которого пока не называют. Это означает, что или Левитсу для переизбрания нужно искать голоса в оппозиции, или же коалиция должна договориться о другом кандидате в президенты. В кулуарах Сейма уже прозвучали несколько фамилий, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: Кто потенциально может стать кандидатом в президенты Латвии?
Уже с начала года активность президента Эгила Левитса была более заметной, а общение со СМИ - частым. И приглашение парламентских фракций в Рижский замок после зимних каникул некоторые парламентарии связали с предвыборной кампанией первого лица государства и поисками поддержки. На этой неделе Левитс в интервью телеканалу TV3 заявил, что был бы готов остаться в должности на второй срок полномочий.
Депутаты Сейма должны выдвинуть своих кандидатов в президенты с 9 по 13 мая. И несмотря на то, что осталось два неполных месяца, в Сейме не скрывают, что пообещать необходимый для перевыборов Левитса минимум в 51 голос сейчас никто не может.
Убедительнее всего о поддержке нынешнего хозяина Рижского замка говорит Национальное объединение, кандидатом от которого Левитс был на двух последних выборах.
Окончательное слово скажет партийная дума в конце марта после разговора с первым лицом государства. Также не лишним будет вопрос, каковы шансы Эгила Левитса быть переизбранным и какие есть альтернативы.
Самая крупная в Сейме фракция - "Нового Единства" - своего кандидата выдвигать не планирует. Она не хочет нарушать баланс партий на высших должностях в стране. О кандидатуре Левитса партия еще не приняла решение.
"Прогрессивные" назвали пять критериев, по которым будут оценивать любого кандидата в президенты.
Это репутация, способность получить поддержку общества, понимание верховенства права - как в контексте борьбы с коррупцией, так и в отношении равенства всех семей. Кроме того, они от будущего президента ожидают понимания в долгосрочном развитии экономики и неизменчивости во внешнеполитическом курсе.
Даже если Национальное объединение и "Новое Единство" решат на выборах поддержать Левитса, сейчас у него нет необходимого 51 голоса.
В свою очередь, третий партнер по коалиции - "Объединенный список" - выдвинет своего кандидата, и это не будет нынешний президент.
Скорее всего, разница во мнениях в коалиции приведет к выдвижению кандидата, которого мог бы поддержать и кто-нибудь из оппозиционных депутатов, считает глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис. Крупнейшая в Сейме оппозиционная сила пока с выдвижением своего кандидата не спешит.
Предприниматель Улдис Пиленс, по инициативе которого перед выборами три политические силы создали "Объединенный список", после утверждения правительства Кариньша с декабря прошлого года нигде публично не появляется. Latvijas Avīze писала, что ему не только запрещено принимать участие в коалиционных собраниях, но и бюро Кариньша отказалось выдать ему пропуск в здание правительства, где он планировал принять участие в переговорах о бюджете.
Пиленс до сих пор свое выдвижение на пост президента отвергал, говоря, что это та должность, что его манит, но он поддерживает, чтобы "Объединенный список" выдвинул своего кандидата.
В кулуарах Сейма в качестве одного из кандидатов на должность первого лица государства прозвучало имя дипломата Байбы Браже. Сейчас она занимает стратегически важный пост - заместителя генерального секретаря НАТО.
Публично Байба Браже отвергает желание баллотироваться на должность президента, однако не исключено, что ее кандидатура появится в одном из туров выборов, если коалиция не соберет достаточно голосов для своего представителя.
Кроме того, в качестве кандидата в последний момент может появиться и имя политика от "Нового Единства", бывшего премьера и министра финансов Валдиса Домбровскиса. Так считают находящиеся в оппозиции "зеленые крестьяне".
Nekā personīga отмечает, что противоречия среди политических сил относительно уверенно позволяют прогнозировать, что эти выборы президента пройдут в несколько туров.
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