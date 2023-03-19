Передача: Кто потенциально может стать кандидатом в президенты Латвии?

"Прогрессивные" назвали пять критериев, по которым будут оценивать любого кандидата в президенты.

Это репутация, способность получить поддержку общества, понимание верховенства права - как в контексте борьбы с коррупцией, так и в отношении равенства всех семей. Кроме того, они от будущего президента ожидают понимания в долгосрочном развитии экономики и неизменчивости во внешнеполитическом курсе.

Даже если Национальное объединение и "Новое Единство" решат на выборах поддержать Левитса, сейчас у него нет необходимого 51 голоса.

В свою очередь, третий партнер по коалиции - "Объединенный список" - выдвинет своего кандидата, и это не будет нынешний президент.

Скорее всего, разница во мнениях в коалиции приведет к выдвижению кандидата, которого мог бы поддержать и кто-нибудь из оппозиционных депутатов, считает глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис. Крупнейшая в Сейме оппозиционная сила пока с выдвижением своего кандидата не спешит.

Предприниматель Улдис Пиленс, по инициативе которого перед выборами три политические силы создали "Объединенный список", после утверждения правительства Кариньша с декабря прошлого года нигде публично не появляется. Latvijas Avīze писала, что ему не только запрещено принимать участие в коалиционных собраниях, но и бюро Кариньша отказалось выдать ему пропуск в здание правительства, где он планировал принять участие в переговорах о бюджете.