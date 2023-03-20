Актер Александр Кузнецов об отъезде из РФ: "Я хочу иметь возможность не молчать"

Он считает, что в России уже невозможно создавать независимое кино. Да, он обдумывал и свое возвращение на родину: "Я готов вернуться в Россию, если меня не посадят, если я смогу не молчать и делать на независимые деньги кино. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Я готов бы был остаться, если бы я мог говорить".

Кузнецов подчеркивает, что для него невозможно создавать "иллюзию нормальности", ведь он считает себя и украинцем, и русским.

О своей жизни в Великобритании он говорит размыто. Актер не знает, что будет дальше. У него нет плана: "У меня нет квартиры и машины, но мне все интересно... У меня нет детей, все хорошо с мамой и папой, мне не на что жаловаться, деньги я заработаю. С детства у меня был образ в голове, что Великобритания - мой дом. И когда я туда добрался, как-то все так и сложилось".

В Лондоне Александр ощущает себя хорошо. Он снимает комнату за 800 фунтов (914 евро) в квартире вместе с британцем, который работает инженером.

Видео: Интервью с Александром Кузнецовым