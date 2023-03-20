Российский актер Александр Кузнецов, ранее сыгравший в "Фантастических тварях" с такими звездами, как Джуд Лоу и Эзра Миллер, сейчас проживает в Великобритании. О своей роли в нашумевшем сериале "Содержанки" он жалеет. В интервью Юрию Дудю Кузнецов рассказал, почему покинул Россию и не хочет возвращаться. Часть родных артиста воюет на стороне ВСУ.
Актер Александр Кузнецов об отъезде из РФ: "Я хочу иметь возможность не молчать"
"Вернувшись в прошлое, я бы не пошел сниматься в "Содержанках", потому что на расстоянии это видится полной глупостью теперь. А тогда мне казалось, что это весело, мы стебем светскую Москву".
"У меня часть семьи живет в Украине и воюет за ВСУ уже год. Моя мама украинка, мой папа русский. Мой папа поддерживает Россию в этой войне, моя мама в шоке", - говорит Александр Кузнецов.
Родители актера давно расстались и не живут вместе. С папой он не виделся давно и не общается с 24 февраля 2022 года. Отец Кузнецова хотел пойти добровольцем на войну на стороне России, но его "не взяли из-за здоровья".
"Я уехал не из-за того, что я не хочу работать на кровавый режим и кровавые деньги. Я не считаю деньги, на которые снимается кино, принадлежащими государству. Но если кино снимается на государственные деньги, скорее всего, уже в контракте будет прописано, что ты не имеешь права ничего говорить про войну, про Украину", - цитирует Кузнецова Spletnik.ru.
Он считает, что в России уже невозможно создавать независимое кино. Да, он обдумывал и свое возвращение на родину: "Я готов вернуться в Россию, если меня не посадят, если я смогу не молчать и делать на независимые деньги кино. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Я готов бы был остаться, если бы я мог говорить".
Кузнецов подчеркивает, что для него невозможно создавать "иллюзию нормальности", ведь он считает себя и украинцем, и русским.
О своей жизни в Великобритании он говорит размыто. Актер не знает, что будет дальше. У него нет плана: "У меня нет квартиры и машины, но мне все интересно... У меня нет детей, все хорошо с мамой и папой, мне не на что жаловаться, деньги я заработаю. С детства у меня был образ в голове, что Великобритания - мой дом. И когда я туда добрался, как-то все так и сложилось".
В Лондоне Александр ощущает себя хорошо. Он снимает комнату за 800 фунтов (914 евро) в квартире вместе с британцем, который работает инженером.
Видео: Интервью с Александром Кузнецовым
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