Президент России Владимир Путин в оккупированном Мариуполе встречался с жителями нового микрорайона, а на фоне слышались крики: "Это все неправда! Это все напоказ!". Крики также звучат в опубликованном Кремлем официальном видео, сообщает российское издание "Медуза".
Опубликовано видео, где слышно, как Путину в Мариуполе кричат "Это все неправда!"
Опубликовано видео, где слышно, как Путину в Мариуполе кричат "Это все неправда!"
Это видео было опубликовано и российским пропагандистским СМИ "РИА Новости".
Как сообщает "Медуза", кричала женщина. Все, что она говорила, трудно понять, но после ее криков люди, сопровождавшие Путина, начали оглядываться и делать друг другу какие-то знаки руками.
Среди них был и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин с 18 по 19 марта посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.
Путин посетил Крым и Мариуполь на день до того, как Международный уголовный суд издал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.
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