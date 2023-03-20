Опубликовано видео, где слышно, как Путину в Мариуполе кричат "Это все неправда!"

Это видео было опубликовано и российским пропагандистским СМИ "РИА Новости".

Как сообщает "Медуза", кричала женщина. Все, что она говорила, трудно понять, но после ее криков люди, сопровождавшие Путина, начали оглядываться и делать друг другу какие-то знаки руками.

Среди них был и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин с 18 по 19 марта посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.

Путин посетил Крым и Мариуполь на день до того, как Международный уголовный суд издал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.