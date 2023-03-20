Пять правил Мадонны, которым должны следовать ее дети

Своими правилами Мадонна поделилась в сторис Instagram. Согласно написанному на табличке, которую Мадонна держит в руках, в ее доме должны "улыбаться", "быть счастливыми", "слушать других", "говорить добрые слова" и "радоваться тому, что имеешь".

Напомним, старшей дочери певицы, Лурдес Леон, - 26 лет. Ее отцом является Карлос Леон, с которым певица встречалась в 90-х. Второму родному ребенку Мадонны 22 года - это Рокко Риччи, сын британского режиссера Гая Риччи. В 2008-м пара развелась после 8 лет брака. Знаменитость также усыновила Дэвида Банду, которому сейчас 17 лет, и трех девочек - Мерси Джеймс (17 лет) и 10-летних близняшек Стеллу и Эстер Чиччоне.