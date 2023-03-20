"Кремлю очень больно": эксперт об ордере МУС на арест Путина

На просьбу оценить тот факт, что Путина обвиняют в депортации детей, а не в других серьезных военных преступлениях, Сартс признал, что это та часть расследования, где есть доказуемые причинно-следственные связи, во многом из-за российской пропаганды, которая выполнила все поручения Путина о том, что делать с украинскими детьми, "красиво сняла это" и выложила для всеобщего обозрения. "Это может означать, что в других военных преступлениях, совершенных в Украине, цепочку причинно-следственных связей в настоящее время выстроить сложнее, но в данном случае российская пропаганда сама довела до конца хотя бы часть доводов прокуроров", - сказал Сартс.