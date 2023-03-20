Оценивая реакцию различных кремлевских пропагандистских каналов на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест лидера российского режима Владимира Путина, обвиняемого в тяжких преступлениях, можно сделать вывод, что это решение "у Кремля очень болит", - заявил в социальных сетях директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
"Кремлю очень больно": эксперт об ордере МУС на арест Путина
Сартс пояснил, что на этот раз реакция была совершенно иной, т.е. очень осторожной, что можно интерпретировать как осознание режимом того, что это потенциально опасная информация, и нужно контролировать, как она доходит до россиян.
"Телевизионные каналы либо вообще не упоминали об этом факте, либо пустили комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Вся эта "мазня" о ракетах [угроза экс-президента России Дмитрия Медведева ракетным ударом по зданию суда в Гааге] и так далее была в основном в формате Telegram для тех групп людей, которые уже активно следят за происходящим", - указал Сартс.
По его мнению, у Кремля нет четкой стратегии, как действовать после решения МУС, - полностью проигнорировать его невозможно, но и жестко реагировать - тоже, т.к. люди все больше начнут понимать причины такого решения МУС.
"Видно, что у них очень сложный и внутренне политически болезненный момент, который, с точки зрения инфопространства и пропаганды, вызывает опасения о том, как им управлять. По крайней мере, на данный момент они настоящего механизма не нашли", - сказал Сартс.
На просьбу оценить тот факт, что Путина обвиняют в депортации детей, а не в других серьезных военных преступлениях, Сартс признал, что это та часть расследования, где есть доказуемые причинно-следственные связи, во многом из-за российской пропаганды, которая выполнила все поручения Путина о том, что делать с украинскими детьми, "красиво сняла это" и выложила для всеобщего обозрения. "Это может означать, что в других военных преступлениях, совершенных в Украине, цепочку причинно-следственных связей в настоящее время выстроить сложнее, но в данном случае российская пропаганда сама довела до конца хотя бы часть доводов прокуроров", - сказал Сартс.
Как сообщалось, МУС выдал ордер на арест лидера российского режима Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову за депортацию украинских детей.
Россия не является членом МУС, и неясно, как суд планирует обеспечить исполнение ордера. Украина также не является членом МУС, но Киев признал юрисдикцию суда и сотрудничает с его прокуратурой.
Членами Римского статута МУС являются 123 страны, включая страны Южной Америки и около половины африканских стран, поэтому они должны формально учитывать ордера, выданные МУС. Среди стран, не подписавших и не ратифицировавших этот устав, - Беларусь, Индия, Китай, Казахстан и Турция. США и Россия подписали этот статут, но позже отозвали свою подпись.
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