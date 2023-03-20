В Тукумсе задержан пьяный водитель-рецидивист. Полицейские зафиксировали и другие нарушения

12 марта внимание правоохранителей привлек мужчина 1992 года рождения, когда нарушил правила дорожного движения, управляя автомобилем BMW по дороге с односторонним движением в противоположном направлении.

При проверке было установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения в 1,2 промилле, без водительского удостоверения. Также в отношении водителя ранее было принято решение о запрете на выдачу водительского удостоверения на определенный срок.

При проверке лица правоохранители также установили, что мужчина за ранее совершенные уголовные преступления находился в розыске, а также водитель ранее был приговорен к временному лишению свободы, но так и не попал в тюрьму.

Учитывая характер нарушения, автомобиль, за рулем которого находился мужчина, был изъят для передачи владельцу, который оказался в непосредственной близости, и мог непосредственно участвовать в процессуальных действиях.

Хозяйка автомобиля - сожительница мужчины для удобства пригласила сотрудников правоохранительных органов к себе домой. В ходе оформления необходимых документов, полицейские заметили в доме несколько пачек сигарет без акцизных марок Латвийской Республики. По этому факту в отношении женщины 1994 года рождения также возбуждено административное дело. Всего в доме хранилось десять пачек сигарет Qween superslim и восемь пачек сигарет Marlboro.

После завершения предварительных процессуальных действий на месте происшествия мужчина 1992 года рождения был доставлен в место заключения для отбытия наказания. Вместе с тем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту выявленных правонарушений в соответствии с частью первой статьи 262 Уголовного кодекса об управлении транспортным средством, при отсутствии водительских прав соответствующей категории, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также части второй статьи 312 Уголовного кодекса части об уклонении от исполнения решения суда.