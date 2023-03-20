Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

У обоих лидеров запланирована встреча в формате один на один. Затем переговоры продолжатся за неформальным обедом.

В публичной части встречи Путин поздравил Си с переизбранием на пост главы государства и высоко оценил экономическое развитие Китая. "Мы даже немножко вам завидуем", - сказал Путин.

Путин также сообщил, что подробно ознакомился с предложением Китая "по урегулированию украинского кризиса", и добавил, что российская сторона открыта для переговоров.

Между тем Си назвал Путина "дорогим другом", сказал, что под его руководством Россия добилась значительных успехов и заявил, что, по его мнению, россияне обязательно переизберет Путина президентом в 2024 году.

Визит Си Цзиньпина в Россию продлится до 22 марта.