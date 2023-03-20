Жаркий понедельник: в нескольких местах Латвии побиты температурные рекорды

По сообщению центра, в понедельник на семи станциях наблюдений были поставлены новые рекорды температуры воздуха для 20 марта. В Зилани сегодня было зарегистрировано +13,6 градусов, 13,2 градуса - в Даугавпилсе, +13,1 градуса - в Мадоне, +12,9 градуса - в Бауске, + 12,4 градуса - в Руцаве.

Тем временем в Салдусе, Добеле и Елгаве столбики термометров сегодня достигли отметки +12 градусов.

Как сообщалось, рекорд самой высокой температуры воздуха для 20 марта был зарегистрирован в 1990 году, когда в Даугавпилсе воздух прогрелся до плюс 15,4 градуса.