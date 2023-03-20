В понедельник, 20 марта, самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Скривери, где воздух нагрелся до плюс 14,6 градуса, свидетельствуют данные, опубликованным Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Жаркий понедельник: в нескольких местах Латвии побиты температурные рекорды
Жаркий понедельник: в нескольких местах Латвии побиты температурные рекорды
По сообщению центра, в понедельник на семи станциях наблюдений были поставлены новые рекорды температуры воздуха для 20 марта. В Зилани сегодня было зарегистрировано +13,6 градусов, 13,2 градуса - в Даугавпилсе, +13,1 градуса - в Мадоне, +12,9 градуса - в Бауске, + 12,4 градуса - в Руцаве.
Тем временем в Салдусе, Добеле и Елгаве столбики термометров сегодня достигли отметки +12 градусов.
Как сообщалось, рекорд самой высокой температуры воздуха для 20 марта был зарегистрирован в 1990 году, когда в Даугавпилсе воздух прогрелся до плюс 15,4 градуса.
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