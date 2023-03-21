Путин в Мариуполе - реакция на ордер суда в Гааге

И понятно, почему. Путин, ради которого перекрывали все дороги в России, и ради защиты которого от потенциальных украинских беспилотников на всякий случай в ближайшем радиусе понаставили ПВО, сам ведет машину от недалеко расположившегося врага? Последующая после этого поездка в Ростов-на-Дону, судя по вопросу генерала Валерия Герасимова, - "Скольким временем располагаете?" - также была неожиданностью.

Если глава России побывал в Донбассе впервые с начала российского вторжения в Украину - можно предположить, что что-то его спровоцировало. И достаточно сильно спровоцировало, если учесть, что еще только на прошлой неделе снова стало очевидно, что практика сидения в двухнедельном карантине для тех, с кем встречается Путин, никуда не делась. Я не сомневаюсь, что эти поездки - реакция на ордер. Уверены в этом и источники в российских элитах.

Решение МУС задело Путина за живое

Пропагандисты, в частности, Маргарита Симоньян, кинулись в рабочем порядке восхищаться смелостью президента, но в чем смелость съездить, наконец, поближе к фронту или проверить работу Генштаба? Можно лишь говорить, что на фоне параноидального внимания к вопросам собственной безопасности (карантины, бункеры и бронепоезда - ключевые слова этой паранойи) произошла сильная эмоциональная реакция на новости из Гааги.