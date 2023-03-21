Фото ⟩ IKEA отзывает из продажи игру и просит немедленно прекратить ее использование

Магазин мебели IKEA поясняет, что безопасность является главным приоритетом для их фирмы. Поэтому IKEA отзывает цветную рыболовную игру BLÅVINGAD, поскольку выяснилось, что она может представлять опасность удушья.

Игра BLÅVINGAD Фото: Пресс-фото

Представитель IKEA сообщает Rus.Postimees, что разработка продукции IKEA проходит всестороннюю программу оценки опасности и тестирования, чтобы убедиться, что все товары соответствуют применимым законам и стандартам рынков, на которых они продаются. Однако сотрудники магазина получили информацию о том, что заклепки удочки BLÅVINGAD могут разболться в процессе использования, поэтому IKEA отзывает этот товар.

Игру BLÅVINGAD можно вернуть в магазин IKEA, где можно получить деньги обратно. Чек о покупке не требуется.