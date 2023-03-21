Во вторник правительство утвердило Мартиньша Балтманиса на должности начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Новым начальником VUGD стал Мартиньш Балтманис
Новым начальником VUGD стал Мартиньш Балтманис
До этого он занимал должность замначальника VUGD.
Ранее Балтманис заявил, что приоритетами его деятельности на этом посту будут обеспечение службы кадрами и их подготовка, обеспечение VUGD оборудованием и развитие инфраструктуры.
На должность начальника VUGD кандидатуру Балтманиса выдвинул министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Прежний начальник VUGD генерал Оскар Аболиньш ушел в отставку после 31 года службы в рядах пожарных-спасателей, в том числе 12 лет на посту ее руководителя.
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