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Новым начальником VUGD стал Мартиньш Балтманис

rus.tvnet.lv/LETA
Новым начальником VUGD стал Мартиньш Балтманис
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Мартиньш Балтманис
Мартиньш Балтманис Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник правительство утвердило Мартиньша Балтманиса на должности начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

До этого он занимал должность замначальника VUGD.

Ранее Балтманис заявил, что приоритетами его деятельности на этом посту будут обеспечение службы кадрами и их подготовка, обеспечение VUGD оборудованием и развитие инфраструктуры.

На должность начальника VUGD кандидатуру Балтманиса выдвинул министр внутренних дел Марис Кучинскис.

Прежний начальник VUGD генерал Оскар Аболиньш ушел в отставку после 31 года службы в рядах пожарных-спасателей, в том числе 12 лет на посту ее руководителя.

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