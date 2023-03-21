Новым начальником VUGD стал Мартиньш Балтманис

До этого он занимал должность замначальника VUGD.

Ранее Балтманис заявил, что приоритетами его деятельности на этом посту будут обеспечение службы кадрами и их подготовка, обеспечение VUGD оборудованием и развитие инфраструктуры.

На должность начальника VUGD кандидатуру Балтманиса выдвинул министр внутренних дел Марис Кучинскис.

Прежний начальник VUGD генерал Оскар Аболиньш ушел в отставку после 31 года службы в рядах пожарных-спасателей, в том числе 12 лет на посту ее руководителя.