На участке железной дороги Торнякалнс - Олайне - Торнякалнс восстановлено движение поездов, которое было прекращено из-за найденного снаряда, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.
Восстановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне, прекращенное из-за снаряда
Восстановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне, прекращенное из-за снаряда
Ориентировочное время опоздания поездов составляло примерно 90 минут.
Поезда курсировали на участке железной дороги Олайне - Елгава - Олайне.
На участке железной дороги Олайне - Рига отменены поезд №6723 Рига - Елгава, выехавший из Риги в 13:35, и поезд №6724 Елгава - Рига - выехавший из Елгавы в 12:35.
Движение было восстановлено в 14:30
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