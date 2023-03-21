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Восстановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне, прекращенное из-за снаряда

rus.tvnet.lv
Восстановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне, прекращенное из-за снаряда
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: LETA

На участке железной дороги Торнякалнс - Олайне - Торнякалнс восстановлено движение поездов, которое было прекращено из-за найденного снаряда, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.

Ориентировочное время опоздания поездов составляло примерно 90 минут.

Поезда курсировали на участке железной дороги Олайне - Елгава - Олайне.

На участке железной дороги Олайне - Рига отменены поезд №6723 Рига - Елгава, выехавший из Риги в 13:35, и поезд №6724 Елгава - Рига - выехавший из Елгавы в 12:35.

Движение было восстановлено в 14:30

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