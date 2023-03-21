Маклер из Латвии рассказала, как участвовала в сделках с имуществом семьи Путина

Агнесе Томсоне десять лет работает в сфере недвижимости во французском курортном городке Биарриц. Она рассказала изданию Kas Jauns о своем опыте работы с недвижимостью, связанной с семейной собственностью Владимира Путина.
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Две виллы, связанные с Путиным, в Биаррице, находятся юго-западе Франции. Одна из них находится в распоряжении бывшей жены Путина Людмилы, официальным владельцем является ее нынешний муж Артур Очеретный. В декабре 2013 года, через полгода после официального объявления о разводе Путиных, именно на Очеретного была зарегистрирована вилла стоимостью 5,3 млн евро в Англете на юго-западе Франции. Она находится недалеко от виллы дочери Путина.
"У Путина есть недвижимость в Биаррице стоимостью около десяти миллионов евро, но эти миллионы для него, может быть, все равно, что десять евро для вас", - рассказала Томсоне изданию Kas Jauns. Как пишет газета, в Биаррице есть и аэродром для частных самолетов - вполне вероятно, что Путин бывал в этом курортном городке до того, как стал президентом, так как сейчас немыслимо, чтобы он мог приехать туда инкогнито.
"Это был 2010 или 2011 год, когда я только начала работать в агентстве недвижимости BARNES Côte Basque. В один день к нам пришел высокий красавец-блондин, примерно 45 лет, очень плохо говорящий по-английски. Спрашивал, какие есть в продаже самые дорогие особняки в Англете - одном из престижных районов Биаррица", - вспоминает Томсоне.
Ее коллега, один из трех директоров агентства, предложил мужчине виллу в ар-деко стиле с видом на океан, а также полем для гольфа. "Трехэтажный дом, с красивой лестницей, стоил пять миллионов. Когда мы получили мандат на продажу собственности, она была в запущенном состоянии, со старыми коврами и отвратительной коричневой плиткой", - рассказывает Томсоне.
Мужчина осмотрел виллу и купил ее - через "Сбербанк" и без кредита. Далее агентство участвовало как посредник в процессе реновации, объявляли тендер на архитектурные работы.
"Выиграл хорошо известный в местный архитектор, который, рвал на себе волосы, узнав, какой будет ремонт: "Здесь будем жить с женой и ребенком. Хотим все от Versace и огромную хрустальную люстру в пол". Тогда мы еще не знали, что это новый муж экс-супруги российского президента - Артур Очеретный", - продолжает Агнесе.
На вопросы, откуда у него такая огромная сумма, что он без кредитов может оплатить дом за пять миллионов и ремонт за три, покупатель ответил, что он в Москве является крупным и успешным застройщиком. Агнесе в свое время дружила с семьей бывшего клиента. Он тоже был довольно успешным бизнесменом из России, хорошо знал эту среду и людей, которые в ней работали, но ничего не знал о таком коллеге в Москве. Подумав несколько дней, он понял, что богатый клиент - новый муж бывшей жены Путина.
Ремонт дома был масштабным, среди прочего, несмотря на местные протесты, сосны, растущие в дюнах, были выкопаны. Пока вилла ремонтировалась, Людмила, бывшая жена Путина, была замечена в Биаррице на представлениях знаменитого современного балета Malandail Ballet Biarritz. А в 2020 году она уехала оттуда, и ее больше никто не видел. Ремонт виллы в настоящее время частично завершен, но российское вторжение в Украину "заморозило" его.
У дочери Путина Екатерины Тихоновой также была недвижимость в Биаррице. Никто толком не догадался, кому принадлежит эта вилла - жильцы вели себя тихо. Однако по соседству находится многоэтажка, из которой хорошо просматривается сад и бассейн. Через окна соседнего дома папарацци сфотографировали Тихонову в бассейне, и фото попало в прессу. Хозяйка уехала, и больше ее никто не видел, но продать виллу не выходит.
Томсоне оценивает эту недвижимость: "Я была в этом доме. Идеальный дизайн люкс, с очень хорошим вкусом. Это был трехэтажный дом, каждый этаж по 100 квадратных метров с двумя огромными балконами с видом на океан, характерной башенкой. Есть и обустроенный подвал, в котором находится прачечная и морозильная камера для продуктов. Все высшего класса. Красивые ванные комнаты, душевые, паркеты, дизайнерская мебель, бассейн, помещения для персонала. Хотя земли маловато - 700 или 800 квадратных метров".
Дочь Путина купила виллу до того, как местная Зеленая партия начала громко предупреждать, что многие дома на первой линии побережья уйдут под воду в океан.
На данный момент семейную виллу дочери Путина никто не покупает. "Оценка этой виллы очень сложна. Если бы не риск того, что вилла может уйти под воду в океан, ее стоимость могла бы составить около пяти миллионов евро. Если она уйдет в воду, какую ценность вообще она может иметь? Можно рискнуть купить за полтора миллиона и надеяться, что мэрия укрепит берег", - говорит Агнесе.
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