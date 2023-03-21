Маклер из Латвии рассказала, как участвовала в сделках с имуществом семьи Путина

Ремонт дома был масштабным, среди прочего, несмотря на местные протесты, сосны, растущие в дюнах, были выкопаны. Пока вилла ремонтировалась, Людмила, бывшая жена Путина, была замечена в Биаррице на представлениях знаменитого современного балета Malandail Ballet Biarritz. А в 2020 году она уехала оттуда, и ее больше никто не видел. Ремонт виллы в настоящее время частично завершен, но российское вторжение в Украину "заморозило" его.

У дочери Путина Екатерины Тихоновой также была недвижимость в Биаррице. Никто толком не догадался, кому принадлежит эта вилла - жильцы вели себя тихо. Однако по соседству находится многоэтажка, из которой хорошо просматривается сад и бассейн. Через окна соседнего дома папарацци сфотографировали Тихонову в бассейне, и фото попало в прессу. Хозяйка уехала, и больше ее никто не видел, но продать виллу не выходит.

Томсоне оценивает эту недвижимость: "Я была в этом доме. Идеальный дизайн люкс, с очень хорошим вкусом. Это был трехэтажный дом, каждый этаж по 100 квадратных метров с двумя огромными балконами с видом на океан, характерной башенкой. Есть и обустроенный подвал, в котором находится прачечная и морозильная камера для продуктов. Все высшего класса. Красивые ванные комнаты, душевые, паркеты, дизайнерская мебель, бассейн, помещения для персонала. Хотя земли маловато - 700 или 800 квадратных метров".

Дочь Путина купила виллу до того, как местная Зеленая партия начала громко предупреждать, что многие дома на первой линии побережья уйдут под воду в океан.

На данный момент семейную виллу дочери Путина никто не покупает. "Оценка этой виллы очень сложна. Если бы не риск того, что вилла может уйти под воду в океан, ее стоимость могла бы составить около пяти миллионов евро. Если она уйдет в воду, какую ценность вообще она может иметь? Можно рискнуть купить за полтора миллиона и надеяться, что мэрия укрепит берег", - говорит Агнесе.