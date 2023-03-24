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Брежнева развелась с Меладзе, а Долин получает гражданство Израиля?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Брежнева развелась с Меладзе, а Долин получает гражданство Израиля?
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Максим Галкин в бедственном положении?
Вера Брежнева и Антон Долин
Вера Брежнева и Антон Долин Фото: пресс-фото/TVNET/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала о Максиме Галкине. Коснулись СМИ и живущего в Латвии Антона Долина. Итак, поехали...

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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Максим Галкин в бедственном положении?
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