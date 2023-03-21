Видео ⟩ Гонка BMW и Audi около Бауски закончилась аварией

На видео видно, как два автомобиля - Audi и BMW - одновременно и быстро начинают движение по глухой дороге. Похоже, что водители решили посмотреть, у кого машина быстрее.

Дальше видно, что BMW разбился. Судя по видео, водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево.

Глядя на место аварии с помощью Google Maps, можно сделать вывод, что там есть резкий поворот. Скорее всего водитель BMW не смог повернуть из-за слишком большой скорости. Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения более подробных обстоятельств происшествия.

В полиции заявили, что не получали вызов на эту аварию. Но, реагируя на обнародованную информацию, полиция начала выяснение обстоятельств.

Было установлено виновное лицо, возбуждено два дела об административных правонарушениях: за необоснованный съезд с проезжей части и за оставление места ДТП.

За первое нарушение грозит предупреждение или штраф в размере до 140 евро, а за оставление места ДТП - штраф в размере до 700 евро и запрет на управление транспортным средством от трех месяцев до двух лет.

Авария произошла 20 марта в Бауске. Следует отметить, что пострадавших в аварии нет.