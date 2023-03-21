Политолог: "Грустно смотреть на главу правительства, который не берет на себя ответственность"

Кришьянис Кариньш поручил всем министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти необходимое дополнительное финансирование для здравоохранения и образования.

"Возможно, можно говорить о недостаточном лидерстве", - сказал политолог Янис Икстенс в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.

"Мне грустно смотреть на главу правительства, который не может взять на себя ответственность, у которого нет четкого видения того, что предстоит сделать", - сказал политолог, вспоминая то, что правительство сделало за 100 дней.

Политолог напомнил, что Кришьянис Кариньш возглавлял правительство четыре года.

"Сейчас можно проснуться и сказать: "Знаете, надо что-то реформировать!". Но напрашивается очевидный вопрос, а где вы тогда были, почему ничего не делали?

Конечно, можно говорить о Covid-19, о войне, но жизнь на этом не останавливается",

- сказал Икстенс, добавляя, что поручение министерствам пересмотреть расходы с целью изыскания средств на здравоохранение и образование "является вопиющим".

"Через пару недель после принятия бюджета мы сейчас будем искать дополнительные средства. Да, в министерствах есть какие-то нарушения, но не в первом, во втором квартале", - резюмировал Икстенс.

Напомним, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил всем министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти необходимое дополнительное финансирование для здравоохранения и образования, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

В процессе принятия бюджета на 2023 год премьер-министр подчеркнул, что наряду с реализацией необходимых изменений в сферах здравоохранения и образования будут пересмотрены расходы всех министерств с целью найти дополнительное финансирование для реализации включенных в декларацию правительства и правовые акты обязательств в этих сферах.