Кариньш: нужно пересмотреть расходы и найти деньги для здравоохранения и образования

В процессе принятия бюджета на 2023 год премьер-министр подчеркнул, что наряду с реализацией необходимых изменений в сферах здравоохранения и образования будут пересмотрены расходы всех министерств с целью найти дополнительное финансирование для реализации включенных в декларацию правительства и правовые акты обязательств в этих сферах.

"Государственный бюджет на этот год уже принят. И министр здравоохранения, и министр образования и науки взяли на себя обязательство осуществить важные изменения в здравоохранении и образовании, чтобы обе системы стали более эффективными и могли предоставлять качественные и доступные услуги нашим жителям, а именно, планируется разделение больниц по уровням и оптимизация школьной сети", - подчеркнул Кариньш.

Резолюцией премьер-министра министерствам поручено до 26 мая подготовить информацию об экономии расходов, возникшей в процессе выполнения государственного бюджета на 2023 год и прогнозируемой до конца года, а также о результатах пересмотра предыдущих расходов, влияющих на экономию средств в 2023 году и в последующие годы. Резолюция также предусматривает пересмотр выделенного в 2023 году финансирования с целью обеспечения здравоохранения и образования средствами, необходимыми для выполнения обязательств, содержащихся в декларации правительства и правовых актах.

Министерству финансов поручено подготовить доклад о перераспределении дополнительного финансирования отраслям здравоохранения и образования до 16 июня.