По словам официальных лиц, по меньшей мере девять человек погибли и десятки получили ранения в результате сильного землетрясения, которое произошло вечером во вторник, 21 марта, в районе границы Афганистана и Пакистана.
Землетрясение на границе Афганистана и Пакистана
Землетрясение на границе Афганистана и Пакистана
Новости о разрушениях из отдаленных районах поступают медленно. Более четкая картина масштабов бедствия появится, как ожидается, только утром, 22 марта.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло около 22:00 (около 19:00 по латвийскому времени), а его эпицентр находился в горах на территории Афганистана.
По словам местных властей, больше всего пострадала провинция Хайбер-Пахтунхва: в большинстве горных районов объявлено чрезвычайное положение.
Землетрясение затронуло Туркменистан, Индию, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова