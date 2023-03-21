Землетрясение на границе Афганистана и Пакистана

Новости о разрушениях из отдаленных районах поступают медленно. Более четкая картина масштабов бедствия появится, как ожидается, только утром, 22 марта.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло около 22:00 (около 19:00 по латвийскому времени), а его эпицентр находился в горах на территории Афганистана.

По словам местных властей, больше всего пострадала провинция Хайбер-Пахтунхва: в большинстве горных районов объявлено чрезвычайное положение.

Землетрясение затронуло Туркменистан, Индию, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан.