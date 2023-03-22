Рижский городской суд приговорил депутата Сейма Глорию Гревцову к 160 часам общественных работ. Вскоре после этого она покинула партию и фракцию Сейма "За стабильность!". В беседе с изданием Privatā Dzīve Гревцова заявила, что готовит апелляционную жалобу на приговор.
"Могу собирать окурки и не только": Гревцова о приговоре суда и уходе из партии
"Пока меня не оправдают или не вступит в законную силу приговор, я не собираюсь вступать ни в какую другую партию и не собираюсь наращивать свою политическую власть", - говорит Гревцова. Депутат заявляет, что чувствовала себя ограниченной в партии.
"Дело не в том, что партия запретила мне высказываться, но мое видение в некоторых вопросах немного отличается. И в отношении войны, и в отношении моей нынешней личной позиции против нее".
Гревцова рассказывает, что учит латышскому языку трех женщин. На данный момент она готовит апелляционную жалобу на приговор суда и сменила адвоката, а также видение того, как защищаться. "Я больше не буду молчать и расскажу, что и как было на самом деле", - говорит депутат.
Глория Гревцова должна отработать 160 часов общественных работ. "Я могу делать все - сгребать снег, чистить тротуары, собирать окурки и многое другое. Это работа тысяч людей. Это не значит, что те, кто выполняет эту работу, хуже, что над ними надо смеяться", - говорит парламентарий.
Депутат Сейма Глория Гревцова, признанная на этой неделе судом первой инстанции виновной во лжи Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вышла из партии "Стабильность" и ее фракции в Сейме.
Председатель фракции "За стабильность!" Алексей Росликов ранее заявлял, что решение Гревцовой было принято после вышеупомянутого приговора суда. В свою очередь, Гревцова заявила, что отзыв не связан с приговором суда. Она также заявила, что не вернется ни в партию, ни во фракцию, даже если окончательное решение суда будет оправдательным. Гревцова также заявила, что будет голосовать в Сейме так же, как и раньше, то есть согласно своим личным взглядам.
Также Гревцова поделилась видео в TikTok, в котором обвинила кого-то другого в редактировании ее данных, поданных Росликову для передачи в ЦИК.
Выйдя из фракции, Гревцова стала первым независимым депутатом в этом созыве Сейма. Фракция "За стабильность!" теперь будет состоять из десяти депутатов.
Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги 14 марта приговорил депутата Сейма Глорию Гревцову ("За стабильность!"), обвиняемую в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 160 часам общественных работ.
Ранее прокурор Эдий Пастарс просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.
Сама Гревцова на заседании суда попросила ее оправдать, указав, что ее вина на судебном процессе доказана не была. Кроме того, она отметила, что данные ЦИК были изменены нескольким ее однопартийцам и об этом был проинформирован прокурор, однако он слова обвиняемой во внимание не принял.
В ходе судебных прений прокурор заявил, что Гревцова осознавала, что заполненная ею анкета будет подана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что она предоставила членам своей партии правдивую информацию о своем образовании и опыте работы и данные были искажены в результате ошибки ввода в ЦИК.
Гревцова также подписала анкету для ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать ее только потому, что она могла не прочитать анкету, указал Пастарс.
Такое преступление наказывается краткосрочным лишением свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных зарплат.
Несмотря на обвинение, Гревцова сможет и далее выполнять обязанности депутата. Регламент Сейма предусматривает, что осужденный за преступление депутат считается исключенным из состава парламента с момента вступления приговора в силу, а в Латвии дело может рассматриваться в судах трех инстанций.
Дело на Гревцову Госполиция завела 7 октября прошлого года по статье 272-й Уголовного закона о предоставлении ЦИК заведомо ложной информации. 17 октября дело в ускоренном порядке было передано в прокуратуру.
В ходе досудебного расследования было установлено, что Гревцова, будучи кандидатом в депутаты 14-го Сейма, предоставила ЦИК сведения о себе, в том числе информацию в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование". Достоверность информации она подтвердила своей подписью.
Выяснилось, что Гревцова солгала о своем месте работы, предоставив ЦИК заведомо ложные сведения. Также она предоставила ложную информацию о том, что окончила Латвийскую академию спортивной педагогики. В вузе эту информацию не подтвердили.
Партия "За стабильность!" по итогам выборов получила в Сейме 11 мандатов.
Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 21 марта.
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