"Могу собирать окурки и не только": Гревцова о приговоре суда и уходе из партии

В ходе судебных прений прокурор заявил, что Гревцова осознавала, что заполненная ею анкета будет подана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что она предоставила членам своей партии правдивую информацию о своем образовании и опыте работы и данные были искажены в результате ошибки ввода в ЦИК.

Гревцова также подписала анкету для ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать ее только потому, что она могла не прочитать анкету, указал Пастарс.

Такое преступление наказывается краткосрочным лишением свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных зарплат.

Несмотря на обвинение, Гревцова сможет и далее выполнять обязанности депутата. Регламент Сейма предусматривает, что осужденный за преступление депутат считается исключенным из состава парламента с момента вступления приговора в силу, а в Латвии дело может рассматриваться в судах трех инстанций.

Дело на Гревцову Госполиция завела 7 октября прошлого года по статье 272-й Уголовного закона о предоставлении ЦИК заведомо ложной информации. 17 октября дело в ускоренном порядке было передано в прокуратуру.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Гревцова, будучи кандидатом в депутаты 14-го Сейма, предоставила ЦИК сведения о себе, в том числе информацию в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование". Достоверность информации она подтвердила своей подписью.

Выяснилось, что Гревцова солгала о своем месте работы, предоставив ЦИК заведомо ложные сведения. Также она предоставила ложную информацию о том, что окончила Латвийскую академию спортивной педагогики. В вузе эту информацию не подтвердили.

Партия "За стабильность!" по итогам выборов получила в Сейме 11 мандатов.

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 21 марта.