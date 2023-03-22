Меньгелсоне: проблемы в здравоохранении глубже и сложнее, чем может показаться

"Наша главная задача - здравоохранение, ориентированное на пациента. Мы должны усилить семейный уход, первичный уход, и это имеет решающее значение в будущем. Чрезвычайно важна доступность данных, чтобы ответственные специалисты могли принимать решения на основе этих данных как можно скорее", - сказала она.

По словам Меньгелсоне, проблемы в здравоохранении гораздо глубже и сложнее, чем может показаться. В качестве примера она упомянула заседание правительства 21 марта, на котором были рассмотрены разработанные Министерством здравоохранения поправки об уменьшении доступности алкогольных напитков. Например, глава Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня во время обсуждения заявила, что действующее регулирование не решает проблему, реклама скидок на алкоголь по-прежнему действует. В свою очередь министр экономики Илзе Индриксоне сказала, что предложенное Минздравом решение не эффективно и не достигнет цели, зато налагает новые обязанности на производителей.