Проблемы в здравоохранении намного глубже и сложнее, чем может показаться, но сопротивление решениям с разных сторон очень велико, заявила в интервью агентству LЕТА министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
Меньгелсоне: проблемы в здравоохранении глубже и сложнее, чем может показаться
"Наша главная задача - здравоохранение, ориентированное на пациента. Мы должны усилить семейный уход, первичный уход, и это имеет решающее значение в будущем. Чрезвычайно важна доступность данных, чтобы ответственные специалисты могли принимать решения на основе этих данных как можно скорее", - сказала она.
По словам Меньгелсоне, проблемы в здравоохранении гораздо глубже и сложнее, чем может показаться. В качестве примера она упомянула заседание правительства 21 марта, на котором были рассмотрены разработанные Министерством здравоохранения поправки об уменьшении доступности алкогольных напитков. Например, глава Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня во время обсуждения заявила, что действующее регулирование не решает проблему, реклама скидок на алкоголь по-прежнему действует. В свою очередь министр экономики Илзе Индриксоне сказала, что предложенное Минздравом решение не эффективно и не достигнет цели, зато налагает новые обязанности на производителей.
По словам Меньгелсоне, важно подумать о том, как согласовать интересы различных вовлеченных сторон. "Важно находить и всегда понимать, что является общим благом нашего общества. Это моя главная ценность, и я работаю здесь во имя общего блага", - подчеркнула министр.
Как сообщалось, правительство поддержало разработанные Минздравом поправки, которые касаются маркировки алкогольной продукции, рекламы цен и скидок, распространения в игорных и других местах.
Минздрав хочет сократить потребление алкогольных напитков среди населения Латвии, а также в долгосрочной перспективе снизить долю связанных с алкоголем заболеваний и смертность от последствий употребления алкоголя, таких как цирроз печени, дорожно-транспортные происшествия, утопление, травмы, самоубийства и другие последствия.
Предусматриваемые изменения в Закон об обращении алкогольной продукции и Закон об электронных СМИ предусматривают сокращение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия для информирования и просвещения населения.
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