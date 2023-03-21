Правительство сегодня поддержало разработанные Министерством здравоохранения поправки об обороте алкогольной продукции, которые касаются ее маркировки, рекламы цен и скидок и распространения в игорных залах и других местах.
Правительство поддержало меры по ограничению потребления алкоголя
Минздрав хочет добиться сокращения потребления алкогольных напитков в Латвии, а также в долгосрочной перспективе снизить долю связанных с алкоголем заболеваний и смертность от последствий употребления алкоголя, таких как цирроз печени, дорожно-транспортные происшествия, утопление, травмы, самоубийства и др.
Запланированные изменения в законе об обороте алкогольной продукции и законе об электронных СМИ предусматривают сокращение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия в сфере информирования и просвещения населения.
Так, в маркировку алкогольных напитков планируется включить информацию с QR-кодом о пищевой ценности и перечень ингредиентов, а также пиктограммы, предупреждающие о недопустимости употребления алкогольных напитков во время беременности и управления транспортным средством.
Также планируется запретить бесплатное предложение алкогольных напитков в местах организации азартных игр, их продажу и употребление за игровыми автоматами и столами и разместить в торговых точках предупредительную информацию следующего содержания: "Употребление алкогольных напитков оказывает негативное влияние на здоровье, алкогольные напитки нельзя продавать несовершеннолетним лицам, а также несовершеннолетние лица не могут их приобретать, употреблять и хранить".
При этом планируется запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 22% в пластиковой (ПЭТ) упаковке и в объеме менее 0,2 литра.
В целях комплексного ограничения рекламы и сбыта алкогольной продукции изменения в законе об обращении алкогольной продукции и законе об электронных СМИ предусматривают запрет на рекламирование цен или скидок на алкогольную продукцию. Ограничения будут распространяться на издания прессы и другую печатную рекламную продукцию, публикации для потребителей, кинотеатры, веб-сайты, а также на онлайн-рекламу и приложения.
Кроме того, будет запрещено рекламирование цен или скидок на алкогольную продукцию с использованием почтовых (в том числе электронных) услуг, а также в иных местах вне мест розничной торговли алкогольной продукцией, за исключением мест производства или структурных подразделений производителя алкоголя.
Поправки также предусматривают запрет мероприятий по стимулированию торговли, которые предлагают алкоголь вместе с другим товаром или услугой по более выгодной цене, а также предлагают алкогольные напитки для дегустации, кроме как в розничных торговых точках, бесплатно, в качестве подарка или компенсации за покупку другого товара или получение услуги.
Также поправки предусматривают запрет на проведение мероприятий по стимулированию торговли (акции, распродажи и т.п.) в торговых точках, когда предлагается купить несколько единиц алкогольной продукции по более низкой цене, и на другие подобные предложения, создающие впечатление экономической выгоды, а также предложение приобрести алкогольную продукцию со скидкой для потребителя в рамках программы лояльности (за исключением скидки, действующей на одну единицу).
Изменениями также предполагается запретить рекламу цен или скидок на пиво и вино на телевидении и радио.
Согласно действующему положению, на телевидении и радио разрешена реклама только пива и вина. Хотя законопроект не запретит рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио полностью, будет запрещена реклама цен или скидок на эти напитки.
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