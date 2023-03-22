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Украина сбила 16 российских беспилотников Shahed

rus.tvnet.lv
Украина сбила 16 российских беспилотников Shahed
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Беспилотник иранского производства Shahed-136.
Беспилотник иранского производства Shahed-136. Фото: Shutterstock

Украинская зенитная артиллерия уничтожила 16 из 21 российского беспилотного летательного аппарата Shahed-136, запущенных в ходе авиаударов РФ в ночь на среду, 22 марта, сообщил Генштаб ВСУ.

Три человека погибли и семеро пострадали в результате атаки дронов в Киевской области. В результате обстрела пострадал гражданский объект, но его местонахождение пока не уточняется.

Ночью в Киеве и ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Россия нанесла авиаудары по Киевской, Хмельницкой и Житомирской областям, где сработали украинские ПВО.

В окрестностях Киева силам ПВО удалось уничтожить все объекты противника.

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