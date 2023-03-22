Украина сбила 16 российских беспилотников Shahed

Три человека погибли и семеро пострадали в результате атаки дронов в Киевской области. В результате обстрела пострадал гражданский объект, но его местонахождение пока не уточняется.

Ночью в Киеве и ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Россия нанесла авиаудары по Киевской, Хмельницкой и Житомирской областям, где сработали украинские ПВО.

В окрестностях Киева силам ПВО удалось уничтожить все объекты противника.