Украинская зенитная артиллерия уничтожила 16 из 21 российского беспилотного летательного аппарата Shahed-136, запущенных в ходе авиаударов РФ в ночь на среду, 22 марта, сообщил Генштаб ВСУ.
Украина сбила 16 российских беспилотников Shahed
Украина сбила 16 российских беспилотников Shahed
Три человека погибли и семеро пострадали в результате атаки дронов в Киевской области. В результате обстрела пострадал гражданский объект, но его местонахождение пока не уточняется.
Ночью в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Россия нанесла авиаудары по Киевской, Хмельницкой и Житомирской областям, где сработали украинские ПВО.
В окрестностях Киева силам ПВО удалось уничтожить все объекты противника.
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