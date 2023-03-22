Видео ⟩ В Запорожье ракета ударила в жилой дом

Украинские Telegram-каналы также сообщают, что еще одна ракета не взорвалась и находится на крыше многоэтажного дома.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что один из пострадавших скончался. По последним данным, госпитализированы 25 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. По данным "Суспильне", в городе за сегодня прогремело уже 6 взрывов.

Ранее СМИ писали, что Запорожье обстреляли из ЗРК С-300. Ранее об обстреле Запорожья сообщал глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, под обстрелы попали жилые дома и остров Хортица.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар: "Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со звериной жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "обычным днем" в Украине, где-нибудь в Европе или мире. Надо больше единства и решимости мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", - заявил он.

Областной центр Запорожье не был оккупирован российской армией и находится под контролем Украины.