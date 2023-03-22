Ср, 22.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

CIT: Россия отправляет в Украину "доисторические" танки -54

rus.tvnet.lv
CIT: Россия отправляет в Украину "доисторические" танки -54
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Танки Т-54, которые, предположительно, отправляются в зону боевых действий в Украине
Танки Т-54, которые, предположительно, отправляются в зону боевых действий в Украине Фото: Conflict Intelligence Team/Twitter

Россия сняла с долговременного хранения танки Т-54, разработанные около 70 лет назад, и везет их в Украину для использования в военных действиях, сообщила группа военных аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT).

CIT получил несколько фото и видео, на которых запечатлен поезд с бронетехникой с Дальнего Востока России. Среди перевозимых поездом танков специалисты опознали несколько Т-54 и некоторые его модификации, возможно, также Т-55.

По имеющейся в распоряжении CIT информации, грузовой поезд отправился из Арсеньева в Приморском крае, где расположена 1295-я Центральная база резервирования и хранения танков.

Утверждается, что это первый случай снятия танков Т-54/Т-55 с долговременного хранения.

Ранее эксперты CIT отмечали, что с этой базы также были доставлены танки Т-62, которые российская армия позже использовала при вторжении в Украину.

Первые модификации танка Т-54 были приняты на вооружение Советской Армии вскоре после окончания Второй мировой войны - во второй половине сороковых годов. Т-55 был передан на вооружение армии в 1958 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх