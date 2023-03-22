CIT: Россия отправляет в Украину "доисторические" танки -54

CIT получил несколько фото и видео, на которых запечатлен поезд с бронетехникой с Дальнего Востока России. Среди перевозимых поездом танков специалисты опознали несколько Т-54 и некоторые его модификации, возможно, также Т-55.

По имеющейся в распоряжении CIT информации, грузовой поезд отправился из Арсеньева в Приморском крае, где расположена 1295-я Центральная база резервирования и хранения танков.

Утверждается, что это первый случай снятия танков Т-54/Т-55 с долговременного хранения.

Ранее эксперты CIT отмечали, что с этой базы также были доставлены танки Т-62, которые российская армия позже использовала при вторжении в Украину.

Первые модификации танка Т-54 были приняты на вооружение Советской Армии вскоре после окончания Второй мировой войны - во второй половине сороковых годов. Т-55 был передан на вооружение армии в 1958 году.

In Russia, trains with ancient T-54/55 were seen, which were withdrawn from storage bases. It is said to be the first recorded instance of T-54/55 withdrawal from storage.

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