Россия сняла с долговременного хранения танки Т-54, разработанные около 70 лет назад, и везет их в Украину для использования в военных действиях, сообщила группа военных аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT).
CIT: Россия отправляет в Украину "доисторические" танки -54
CIT получил несколько фото и видео, на которых запечатлен поезд с бронетехникой с Дальнего Востока России. Среди перевозимых поездом танков специалисты опознали несколько Т-54 и некоторые его модификации, возможно, также Т-55.
По имеющейся в распоряжении CIT информации, грузовой поезд отправился из Арсеньева в Приморском крае, где расположена 1295-я Центральная база резервирования и хранения танков.
Утверждается, что это первый случай снятия танков Т-54/Т-55 с долговременного хранения.
Ранее эксперты CIT отмечали, что с этой базы также были доставлены танки Т-62, которые российская армия позже использовала при вторжении в Украину.
Первые модификации танка Т-54 были приняты на вооружение Советской Армии вскоре после окончания Второй мировой войны - во второй половине сороковых годов. Т-55 был передан на вооружение армии в 1958 году.
In Russia, trains with ancient T-54/55 were seen, which were withdrawn from storage bases. It is said to be the first recorded instance of T-54/55 withdrawal from storage.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 22, 2023
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