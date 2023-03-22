Фото ⟩ Левитс во время визита главы Мальты: нелегальная миграция - серьезная проблема в южной Европе

Президенты согласились в том, что нелегальная миграция должна быть остановлена, а те страны, которые считают это необходимым, должны открыть каналы легальной миграции. Левитс подчеркнул, что внешняя граница Европы должна быть укреплена.

Президенты сошлись во мнении, что необходимо развивать диалог с так называемым глобальным Югом, так как многосторонность играет центральную роль в поддержании мира на планете.

Левитс также отметил, что между Латвией и Мальтой существуют хорошие двусторонние отношения и обе страны являются единомышленниками. Он обратил внимание на то, что Мальта в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и в феврале председательствовала в Совете Безопасности ООН.

Левитс сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с Евросоюзом. Президенты также обсудили ситуацию в Украине, подчеркнув, что Украина должна выиграть войну. Они также осудили агрессию России против Украины.

"Латвия как член НАТО оказывает военную помощь Украине, а Мальта, которая не является членом альянса, принимает украинских беженцев и всячески поддерживает Украину", - заявил президент Латвии журналистам.

Президенты также обсудили необходимость создания международного трибунала для осуждения военных преступлений России в Украине.

Галерея: Официальный визит президента Мальты в Латвию

Как сообщалось, в среду и четверг, 23 марта, Латвию с официальным визитом посещает президент Мальты с супругой.

Джордж Велла исполняет обязанности президента Мальты с 2019 года.