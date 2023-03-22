Незаконная миграция является серьезной проблемой для стран Южной Европы, в том числе для Мальты, заявил журналистам сегодня, 22 марта, президент Латвии Эгил Левитс после встречи с президентом Мальты Джорджем Веллой.
Фото ⟩ Левитс во время визита главы Мальты: нелегальная миграция - серьезная проблема в южной Европе
Президенты согласились в том, что нелегальная миграция должна быть остановлена, а те страны, которые считают это необходимым, должны открыть каналы легальной миграции. Левитс подчеркнул, что внешняя граница Европы должна быть укреплена.
Президенты сошлись во мнении, что необходимо развивать диалог с так называемым глобальным Югом, так как многосторонность играет центральную роль в поддержании мира на планете.
Левитс также отметил, что между Латвией и Мальтой существуют хорошие двусторонние отношения и обе страны являются единомышленниками. Он обратил внимание на то, что Мальта в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и в феврале председательствовала в Совете Безопасности ООН.
Левитс сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с Евросоюзом. Президенты также обсудили ситуацию в Украине, подчеркнув, что Украина должна выиграть войну. Они также осудили агрессию России против Украины.
"Латвия как член НАТО оказывает военную помощь Украине, а Мальта, которая не является членом альянса, принимает украинских беженцев и всячески поддерживает Украину", - заявил президент Латвии журналистам.
Президенты также обсудили необходимость создания международного трибунала для осуждения военных преступлений России в Украине.
Галерея: Официальный визит президента Мальты в Латвию
Как сообщалось, в среду и четверг, 23 марта, Латвию с официальным визитом посещает президент Мальты с супругой.
Джордж Велла исполняет обязанности президента Мальты с 2019 года.
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