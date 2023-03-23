После начала войны в Украине часть латвийского общества стала чутко реагировать на присутствие русского языка в общественной сфере. Так, недавно разразился очередной скандал, когда журналист Айвис Цериньш выразил возмущение, почему в кинотеатре Forum Cinemas до сих пор есть субтитры и на русском языке.
Кина не будет? Что означает инициатива Нацобъединения для кинотеатров
В тот раз кинотеатр Forum Cinemas пояснил, что переводом, субтитрами и озвучиванием фильмов кинотеатры не занимаются. "Создание и добавление субтитров организуется создателями фильма и прокатчиками", - указали в кинотеатре.
Но уже буквально через месяц, 20 марта 2023 года, Национальное объединение предложило поправки к Закону о государственном языке (Valsts valodas likums). Инициаторами выступили пять депутатов Нацобъединения: Эдвин Шноре, Райвис Дзинтарс, Артур Бутанс, Александр Кирштейнс, Гирт Лапиньш.
Внесенные фракцией поправки к закону предусматривают, что фильмы могут быть снабжены субтитрами только на одном из официальных языков Европейского союза (ЕС). Русский не является официальным языком ЕС.
В аннотации к законопроекту депутаты отмечают, что параллельное титрование фильмов на двух языках - латышском и русском - было введено во время оккупации Советским Союзом. По их словам, такая практика не только не способствует изучению латышского языка,
но и создает иллюзию того, что Латвия является так называемой частью "русского мира", где публичная информация должна предоставляться и на русском языке.
Это подрывает создание единого общества и укрепляет двухобщинную среду в Латвии.
Депутаты напоминают, что на референдуме народ Латвии отверг попытки ввести второй государственный язык, поэтому цель законопроекта - облегчить реализацию этого решения. Кроме того, парламентарии уверены, что такой законопроект способствует интеграции общества и создает стимул для всех жителей Латвии изучать и использовать латышский язык.
В свою очередь бывший депутат 13-го Сейма Борис Цилевич ("Согласие") заметил, что этот законопроект может нарушать требования соразмерности вмешательства государства в частную и общественную жизнь.
"В принципе, вмешательство возможно, если оно направлено на достижение легитимной цели и является соразмерным и необходимым в демократическом обществе", - сказал Борис Цилевич. В качестве примера он привел давно установленное законом требование субтитров на латышском языке, которое уже требует дополнительных расходов от частных компаний.
Но такое требование можно считать соразмерным, потому что "тут есть легитимная цель - обеспечить возможность смотреть фильмы людям, которые не владеют оригинальным языком озвучания".
С другой стороны, отмечает Борис Цилевич, цель предложенного ограничения -
чисто идеологическая, неясно, как это будет содействовать "укреплению позиций государственного языка", поэтому эту цель вряд ли можно считать легитимной.
По его словам, субтитры на другом языке никак не мешают латышскоязычному зрителю пользоваться латышской озвучкой или субтитрами, они помогают расширить аудиторию за счет людей, не владеющих латышским или предпочитающих использовать родной язык.
Примут ли поправки к Закону о государственном языке?
Напомним, что в Латвии действует процедура принятия закона в трех чтениях. То есть для того, чтобы закон вступил в силу, его проект должен быть рассмотрен в трех чтениях как в комиссии, так и на заседании Сейма. Таким образом, законопроекту предстоит еще долгий путь. По пути он может обрасти дополнительными требованиями и ограничениями.
При этом Борис Цилевич говорит, что "политически этот созыв Сейма может принять такие поправки".
Он отмечает, что "российская агрессия против Украины открыла националистам новое окно возможностей.
Помимо решений, необходимых для поддержки Украины, принимаются и решения, никак не препятствующие вторжению и даже, скорее, помогающие российской пропаганде".
Напомним, что для принятия законопроекта необходимо, чтобы за него проголосовало большинство депутатов. У правящей коалиции сейчас 54 голоса в Сейме.
С учетом того, что одним из инициаторов выступил лидер фракции Райвис Дзинтарс, можно считать, что законопроекту будет обеспечена поддержка всего Национального объединения. Также нельзя исключать, что за подобный законопроект могут проголосовать отдельные оппозиционные депутаты или партии.
Таким образом, вероятность принятия этого законопроекта достаточно высока.
А что считают участники рынка?
Представитель кинотеатра Kino Citadele (Forum Cinemas) Элина Либерте сказала, что сначала они "хотели бы подробно ознакомиться с законопроектом, прежде чем комментировать ситуацию".
Представитель Splendid Palace Иво Киршбалтс в интервью RUS.LSM рассказал, почему кинотеатр предлагает фильмы с субтитрами на русском языке: "Сам кинотеатр не определяет, на каком языке будут субтитры к фильму, это делает распространитель - он приносит уже готовый фильм.
Мы никак не можем на это повлиять: это не наша позиция или принцип. Просто распространитель приносит фильм, там есть язык и субтитры".
Илзе Роке, исполнительный директор латвийской кинопрокатной компании Baltic Content Media, подтвердила, что решение о том, какие субтитры должны быть в кинокартине, принимает продюсер фильма или режиссер, а не кинотеатр.
Илзе Роке прогнозирует, что инициатива депутатов может отрицательно повлиять на бизнес. Возможно, это уменьшит прибыль предприятия, а также снизит количество зрителей в кинотеатрах.
"Люди, которые идут отдыхать, не станут утруждать себя чтением латышских субтитров.
Они, скорее всего, выберут не пойти в кино, чем пойти на фильм без русских субтитров. Ведь кино - это развлечение, и когда мы идем отдыхать, то мы не хотим себя утруждать", - сказала Илзе.
В качестве примера она привела случай из своей практики, когда мультик не был дублирован с английского языка и родителям приходилось читать субтитры детям, что было не очень удобно. Это только один пример того, что язык субтитров имеет значение для клиентов.
Кроме того, Илзе Роке высказала мнение, что не совсем честно запрещать использование русского языка только в одной отрасли, при этом разрешая в других. Например, банки могут продолжать общение с клиентами на русском. Тогда должен быть комплексный подход.
Отметим, что некоторые участники рынка позитивно воспринимают возможные изменения в отрасли. Так, Юрис Звиедрис, совладелец кинотеатра Kino galerija (ул. Элизабетес, 83/85), говорит, что он проголосовал бы за замену русских субтитров на английские для французских, шведских или корейских фильмов. Он уверен, что отсутствие русских субтитров не повлияет на доходность бизнеса и на посещаемость, так как в "кинотеатры ходят зрители, которые смотрят фильмы как на языке оригинала, так и с латышскими субтитрами".
Кроме того, Юрис Звиедрис напомнил, что уже сейчас фильмы, которые показывает Рижский международный кинофестиваль (RIFF), не имеют русских субтитров. А на фестивале короткометражных фильмов 2ANNAS и форуме документального кино Балтийского моря обеспечивается синхронный перевод только на латышский язык.
А как обстоят дела в остальной Европе?
Борис Цилевич рассказал,
что в ряде государcтв ЕС приняты нормы, требующие перевода на государственный язык в виде дублирования или субтитров.
Так что тут случай Латвии не уникален. Однако в ЕС больше распространен другой подход.
"И государства-члены ЕС, и программы Еврокомиссии финансово поддерживают перевод фильмов, созданных в ЕС, на другие языки для содействия их более широкому распространению в мире и повышению конкурентоспособности европейской кинопродукции", - заметил Борис Цилевич.
Бывший депутат Сейма сказал, что ему неизвестны нормы, которые бы ограничивали выбор правообладателей или прокатчиков, запрещая перевод на какие-то конкретные языки.
Напомним, что сейчас в Латвии действует норма, по которой демонстрируемые публично в стране кинофильмы должны сопровождаться дубляжом, озвучкой или субтитрами на латышском, соблюдая действующие нормы литературного языка.
Ранее RUS TVNET писал о том, что из кинотеатров Латвии временно пропали мультики на русском языке. Как рассказала представитель кинотеатра Элина Либерте, причиной стал штраф в размере 2000 евро от латвийского Центра госязыка (VVC). По закону, на который ссылался VVC, каждый киносеанс в Латвии должен иметь перевод на латышский в виде дубляжа или субтитров.
По мнению Либерте, причиной, почему Центр госязыка обратил внимание на показ мультфильмов в русском дубляже именно сейчас, кроется в политической ситуации в мире после начала военного вторжения России в Украину.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!