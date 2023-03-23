Кина не будет? Что означает инициатива Нацобъединения для кинотеатров

Мы никак не можем на это повлиять: это не наша позиция или принцип. Просто распространитель приносит фильм, там есть язык и субтитры".

Зрительный зал кинотеатра Splendid Palace Фото: Zane Bitere/LETA

Илзе Роке, исполнительный директор латвийской кинопрокатной компании Baltic Content Media, подтвердила, что решение о том, какие субтитры должны быть в кинокартине, принимает продюсер фильма или режиссер, а не кинотеатр.

Илзе Роке прогнозирует, что инициатива депутатов может отрицательно повлиять на бизнес. Возможно, это уменьшит прибыль предприятия, а также снизит количество зрителей в кинотеатрах.

"Люди, которые идут отдыхать, не станут утруждать себя чтением латышских субтитров.

Они, скорее всего, выберут не пойти в кино, чем пойти на фильм без русских субтитров. Ведь кино - это развлечение, и когда мы идем отдыхать, то мы не хотим себя утруждать", - сказала Илзе.

В качестве примера она привела случай из своей практики, когда мультик не был дублирован с английского языка и родителям приходилось читать субтитры детям, что было не очень удобно. Это только один пример того, что язык субтитров имеет значение для клиентов.

Кроме того, Илзе Роке высказала мнение, что не совсем честно запрещать использование русского языка только в одной отрасли, при этом разрешая в других. Например, банки могут продолжать общение с клиентами на русском. Тогда должен быть комплексный подход.