Читательница Наталья с сыном собиралась посетить сеанс мультфильма в рижском кинотеатре, но не смогла - в русском дубляже фильма в репертуаре кинотеатра не оказалось ни в тот, ни в любой другой день. Та же история - с остальными мультфильмами. Фильмы на русском в Латвии теперь под запретом? RUS TVNET попытался разобраться в ситуации. Спойлер: не обошлось без Центра госязыка.
Из кинотеатров Латвии пропали мультики на русском языке?
Наталья с ребенком собиралась посетить кинотеатр Kino Citadele (Forum Cinemas) в Риге. Заглянув на домашнюю страницу мультиплекса, мы удостоверились, что все мультфильмы, доступные на момент написания статьи в Kino Citadele ("Миньоны: Грювитация", "Суперпитомцы", "Мармадьюк", "Пес-самурай и город кошек", "Фея-проказница") доступны только на латышском языке, хотя в описании большинства из них сказано о наличии дубляжа и на русском.
Как RUS TVNET рассказала представитель кинотеатра Элина Либерте, причиной стал штраф в размере 2000 евро от латвийского Центра госязыка (VVC). По закону, на который ссылался VVC,
каждый киносеанс в Латвии должен иметь перевод на латышский в виде дубляжа или субтитров.
По мнению Либерте, причиной, почему Центр госязыка обратил внимание на показ мультфильмов в русском дубляже именно сейчас, кроется в политической ситуации в мире после начала военного вторжения России в Украину.
Однако не все так просто - те же актуальные мультфильмы демонстрируются на русском в рижских кинотеатрах Apollo Kino и Cinamon. В первом RUS TVNET рассказали, что никаких обращений от VVC на данный момент не получали, однако подчеркнули, что не отрицают такую возможность в будущем. Кроме этого, представительница Apollo Kino рассказала, что в традиции кинопоказа в Латвии демонстрация фильмов в русском дубляже допустима, если параллельно его можно посмотреть с переводом и на латышский.
Forum Cinemas тем временем подчеркивает, что сложившаяся ситуация - не решение администрации кинотеатра, т. к. предприятие после запрета от VVC сталкивается с убытками.
А что по закону?
Как RUS TVNET рассказала замдиректора Центра госязыка Мадара Реке, по закону демонстрируемые публично в Латвии кинофильмы должны сопровождаться дубляжом, озвучкой или субтитрами на латышском, соблюдая действующие нормы литературного языка. За нарушение для физлица предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 7 до 28 штрафных единиц (от 35 до 140 евро), а для юридического лица - от 28 до 1000 штрафных единиц (от 140 до 5000 евро).
По словам Реке, в случае поступления информации о возможном нарушении закона о госязыке центр осуществляет проверки. В случае с Kino Citadele центру поступило именно такое заявление от частного лица.
Также в центре признали, что существовавшая до сих пор практика показа анимационных фильмов на русском языке ранее не попадала в поле зрения центра, но указали, что это не освобождает от ответственности.
Для общего понимания закона в киноиндустрии центр пообещал подготовить информационное разъяснение.
Ситуация не стоит на месте
Современная кинодемонстрационная техника не предполагает мгновенное включение субтитров на другом языке. Любая фильмокопия с субтитрами и дубляжом - это отдельный договор кинотеатра с кинопрокатной компанией.
Как RUS TVNET подчеркнули в обоих кинотеатрах, в октябре к выходу готовятся семейные фильмы "Мой тигр" и "Мой домашний крокодил", которые будут демонстрироваться по новой схеме в двух версиях - на латышском языке и в русском дубляже, но с субтитрами на латышском.
При этом если взглянуть на историю, не ограничиваясь Латвией, то сама перспектива существования русского дубляжа для грядущих кинопремьер весьма туманна из-за ухода из России крупнейших голливудских киностудий в ответ на развязанную в Украине войну. Как рассказала Элина Либерте, латвийские прокатчики и студии озвучания сами могут озвучить фильмы на русский, в особенности для небольших проектов независимых студий, однако в случае с крупными компаниями вроде Universal, Warner Bros., Walt Disney Studios и других судьба крупных и самых ожидаемых проектов зависит только от них.
После начала войны многие кинотеатры Латвии по собственной инициативе отказались от показа фильмов российского производства, занимавших свою нишу в латвийском кинопрокате. По словам представительницы Forum Cinemas, подсчитать упущенные на этом средства трудно, так как латвийский кинопрокат до сих пор не вернулся к допандемийным показателям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!