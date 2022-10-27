Из кинотеатров Латвии пропали мультики на русском языке?

Forum Cinemas тем временем подчеркивает, что сложившаяся ситуация - не решение администрации кинотеатра, т. к. предприятие после запрета от VVC сталкивается с убытками.

А что по закону?

Как RUS TVNET рассказала замдиректора Центра госязыка Мадара Реке, по закону демонстрируемые публично в Латвии кинофильмы должны сопровождаться дубляжом, озвучкой или субтитрами на латышском, соблюдая действующие нормы литературного языка. За нарушение для физлица предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 7 до 28 штрафных единиц (от 35 до 140 евро), а для юридического лица - от 28 до 1000 штрафных единиц (от 140 до 5000 евро).

По словам Реке, в случае поступления информации о возможном нарушении закона о госязыке центр осуществляет проверки. В случае с Kino Citadele центру поступило именно такое заявление от частного лица.

Также в центре признали, что существовавшая до сих пор практика показа анимационных фильмов на русском языке ранее не попадала в поле зрения центра, но указали, что это не освобождает от ответственности.

Для общего понимания закона в киноиндустрии центр пообещал подготовить информационное разъяснение.

Ситуация не стоит на месте

Современная кинодемонстрационная техника не предполагает мгновенное включение субтитров на другом языке. Любая фильмокопия с субтитрами и дубляжом - это отдельный договор кинотеатра с кинопрокатной компанией.