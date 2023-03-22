Фото ⟩ Latvijas pasts пополнило автопарк: почтальоны получат 340 новых Toyota Yaris Cross

Представители предприятия указали журналистам, что в сумму инвестиций входит аренда полного сервиса пассажирских автомобилей на пять лет, в том числе техническое обслуживание и техосмотры, ремонты, замена шин и страховка ОСТА и KASKO на протяжении всего периода аренды.

Аренду полного сервиса служебных автомобилей почтальонов сроком на пять лет обеспечит предприятие Pilna servisa līzings.

На предприятии отметили, что новые машины будут доступны почтальонам на территориях, где обеспечивается универсальное предоставление почтовых услуг по месту жительства клиентов, чтобы можно было эффективнее доставлять посылки.

Председатель правления Latvijas pasts Марис Вилцанс отметил, что в основном автотранспорт будет использоваться для доставки посылок в регионах, где низкая плотность жителей и расстояния между домами могут составлять даже десять километров. В селах клиенты часто используют возможность получать почтовые услуги непосредственно по месту жительства, так как это быстрее и удобнее, особенно в случаях, когда личного транспорта нет, а общественный курсирует редко.

Вилцанс также выразил надежду, что доступность автомобилей поможет привлечь на предприятие новых сотрудников, так как в данный момент найти работника с личным автомобилем "практически невозможно".

Автомобили будут переданы в пользование конкретным почтальонам, а не почтовому отделению.