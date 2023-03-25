Главными темами российских пропагандистских передач на прошлой неделе стали "героические" действия российской армии, сбившей американский дрон над нейтральными водами Черного моря, выступление президента Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, а также ордер, выданный Международным уголовным судом, на арест Путина и главной российской защитницы прав детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации детей из Украины в Россию. Сбитый американский дрон настолько завладел умами кремлевских идеологов, что они даже забыли обсудить "возрождение нацизма" в Латвии и день памяти легионеров 16 марта.
Видео ⟩ За занавесом: ядерная дубинка замахнулась на Нидерланды
Теперь российские пропагандистские передачи демонстрируют странный микс самых разнообразных посылов. После сообщения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой в воскресной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" вновь прозвучали угрозы применения ядерного оружия и нанесения удара по Нидерландам и другим западным странам, которые могут пожелать выполнить решение суда. Настроение было отчетливо боевым.
При этом всю неделю до гаагского решения по выступлениям "кремлинов" складывалось впечатление, что русские опасаются украинского контрудара. Конечно, вслух этого никто не признает, но вскользь брошенные заявления ("нельзя недооценивать возможности противника", "было бы недальновидно закидать врага шапками") достаточно красноречивы. Они подтверждаются и вновь набирающей силу истерией в связи с западными поставками вооружений, в которой особо выделяется, что "очень неприятным" для русских стало бы пополнение украинской авиации западной техникой. Кроме того, прежний пренебрежительный тон сменился тревогой в связи с обучением украинских военных в странах Запада.
Хотя сводки "военкоров" с фронта до сих пор восхваляют боевые возможности российской армии и высокую мотивацию солдат, стало заметно меньше еще недавно весьма частых историй об иссякающих ресурсах украинской армии. Вместо этого рассказывается об ожидаемом контрнаступлении Украины, к которому российская армия очень усиленно готовится. Показательно, что один из главных пропагандистов Ольга Скабеева поспешила напомнить оптимистично настроенным выступавшим об уроках Харькова и Херсона.
Любой дрон - уничтожить
С 14 марта кремлевские идеологи хвастаются тем, насколько профессионально поступила российская армия, сбив американский дрон над Черным морем. Официальные лица США заявили, что утром во вторник, 14 марта, два истребителя Су-27 ВВС России перехватили и протаранили американский беспилотный разведывательный аппарат MQ-9 Reaper, перемещавшийся в международном воздушном пространстве над Черным морем. Представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил, что это была открытая провокация со стороны России, российские летчики действовали безрассудно и явно непрофессионально. Он также подчеркнул, что, несмотря на этот инцидент, авиация США продолжит патрулирование над Черным морем для сбора разведданных. В свою очередь, Госдепартамент США вызвал посла России, чтобы потребовать объяснений в связи с произошедшим.
Международная пресса сообщает, что американский дрон находился в международном воздушном пространстве с очередной миссией наблюдения и разведки. Американские и украинские официальные лица объясняют, что обмениваются полученными таким образом разведданными, особенно об угрозах, исходящих от российских военных кораблей и подводных лодок в Черном море.
Тем временем русские один громче другого кричат, что это была "боевая" операция США, и утверждают, что американский дрон пролетал над территорией России. По логике пропагандистов Россия объявила международное прибрежное воздушное пространство бесполетной зоной, поэтому дрон находился там незаконно. Разумеется, бойцы идеологического фронта ни словом не обмолвились о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке ввести какие-либо запреты в отношении международного воздушного пространства, являющегося нейтральной территорией.
Действующие и отставные российские военные разного калибра в последние дни дружно заявляли, что США перешли "красные линии" и что действия России стали хорошим уроком для всего западного мира о том, что бывает, когда России бросают вызов без нужды. Также прозвучали угрозы, что аналогичная участь ждет все беспилотные аппараты-разведчики, которые хотя бы приблизятся к территории России.
Негуманная Гаага заслуживает ядерной дубинки
В воскресной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" пропагандисты бесновались из-за ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом, заявив, что таким образом преступником объявлен весь российский народ, поддерживающий своего президента. Пропагандистка Маргарита Симоньян разливала потоки лжи о кастрированных российских солдатах, изнасилованных украинцами женщинах и детях Донбасса, убитых русских военнопленных - о том, на что, по ее словам, Гаага закрывает глаза и при этом хочет арестовать Путина и защитницу прав детей за то, что те "спасали сирот" от боевых действий. Искаженная таким способом реальность напоминает своим бесстыдством установку главного пропагандиста гитлеровской Германии Йозефа Геббельса - чем масштабнее ложь, тем легче в нее поверить.
"В прошлом месяце Йельская лаборатория гуманитарных исследований опубликовала доклад, в котором утверждается, что за минувший год не менее 6000 детей из Украины были отправлены в российские лагеря "перевоспитания"", - сообщает The Guardian.
В заявлении от 17 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан указал, что идентифицированные сотрудниками его бюро случаи свидетельствуют о депортации сотен детей из детских домов и домов малюток. Хан подчеркнул: дети не должны становиться военной добычей.
Генерал в отставке Андрей Гурулев в связи с выданными Гаагой ордерами на арест заявил: "Ребята, шаг вправо или влево, и вы получите ядерной дубинкой по стеклянному куполу". Ему вторил Соловьев, который пригрозил нанести ядерные удары по любой западной стране, которая пожелает выполнить решение суда. Соловьев призвал все страны БРИКС объединиться и выступить против Международного уголовного суда.
Между тем представитель президента входящей в БРИКС ЮАР уже заявил, что ЮАР осознает свои юридические обязательства, вытекающие из участия в Римском статуте, регулирующем деятельность Международного уголовного суда. Фактически это означает, что если Путин не захочет быть арестованным, то не сможет приехать на саммит БРИКС в августе. До сих пор Путин всегда присутствовал на этих мероприятиях.
Государственный рэкет
Масштабно освещали пропагандисты и участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и принятое решение о том, что бизнесмены-миллиардеры должны сделать "добровольные" пожертвования в государственную казну в размере 300 млрд рублей, что составляет около 3,7 млрд евро.
Чтобы это не выглядело как государственный рэкет, кремлевские идеологи рассказали "донорам" об их "долге" перед Родиной, не забыв упомянуть о приватизации девяностых годов, когда нынешние миллиардеры нажились на государстве и народе, - теперь пришла пора возвращать долги.
Сам Соловьев признал, что предприниматели на него обиделись, поскольку в своей программе он всячески призывал общественность воспринимать миллиардеров как "несознательные элементы", которые разбогатели нечестным путем и теперь не желают делиться. В том же духе звучали выступления всех идеологов: все в один голос утверждали, что ничего страшного от бизнесменов не требуется - лишь немного "поделиться".
Под страхом контрнаступления
Печально известные "военкоры" и прочие пропагандисты теперь с заметно ослабевшим запалом вещают об "успехах" российской армии, предупреждая, что идет подготовка к украинским контратакам. При этом идеологи утверждают, что если наметится хоть малейшее продвижение в сторону Крыма, то это будет воспринято как нападение на российскую территорию.
Между тем американский "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что общее весеннее наступление русских, возможно, достигло своего пика и других ресурсов у России больше нет. Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый 19 марта заявил, что Россия не может собрать достаточно сил для ожидаемого крупного наступления на Донбассе, и отметил, что нынешние российские наступления нельзя назвать "крупной стратегической операцией". "
Аналитики ISW о состоявшемся 19 марта визите Путина в оккупированный Мариуполь пишут, что российский президент таким образом пытается представить себя вовлеченным в военные действия лидером. Визит Путина в Мариуполь включал в себя тщательно срежиссированные встречи с жителями, вызывающую сомнения в достоверности поездку по городу, во время которой Путин сам вел машину, и отчет вице-премьера России Марата Хуснуллина о мероприятиях по восстановлению города.
По предположению ISW, Путин, скорее всего, решил посетить Мариуполь, потому что этот город оккупирован с мая 2022 года, находится вдали от линии фронта, и там российские войска и оккупационные власти уже приняли строгие меры безопасности. Вероятно, Путин спланировал свой визит и как ответ на ордер Международного уголовного суда на его арест за причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, не менее 1000 из которых были вывезены из Мариуполя. Целью этого визита также явилось стремление рассеять распространяющиеся опасения по поводу ожидаемого украинского контрнаступления на юге Украины.
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