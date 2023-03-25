Видео ⟩ За занавесом: ядерная дубинка замахнулась на Нидерланды

Генерал в отставке Андрей Гурулев в связи с выданными Гаагой ордерами на арест заявил: "Ребята, шаг вправо или влево, и вы получите ядерной дубинкой по стеклянному куполу". Ему вторил Соловьев, который пригрозил нанести ядерные удары по любой западной стране, которая пожелает выполнить решение суда. Соловьев призвал все страны БРИКС объединиться и выступить против Международного уголовного суда.

Между тем представитель президента входящей в БРИКС ЮАР уже заявил, что ЮАР осознает свои юридические обязательства, вытекающие из участия в Римском статуте, регулирующем деятельность Международного уголовного суда. Фактически это означает, что если Путин не захочет быть арестованным, то не сможет приехать на саммит БРИКС в августе. До сих пор Путин всегда присутствовал на этих мероприятиях.

Государственный рэкет

Масштабно освещали пропагандисты и участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и принятое решение о том, что бизнесмены-миллиардеры должны сделать "добровольные" пожертвования в государственную казну в размере 300 млрд рублей, что составляет около 3,7 млрд евро.

Чтобы это не выглядело как государственный рэкет, кремлевские идеологи рассказали "донорам" об их "долге" перед Родиной, не забыв упомянуть о приватизации девяностых годов, когда нынешние миллиардеры нажились на государстве и народе, - теперь пришла пора возвращать долги.