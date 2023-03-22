Оппозиция думы: Рига утратила статус крупнейшего города Балтии

По ее мнению, указанный фактор влияет на отношение инвесторов, и Рига проигрывает Вильнюсу и Таллинну. Рижский регион как бы перенял статус метрополии, но в среде инвесторов этот аргумент не работает, считает Дьери.

Депутат от оппозиции утверждает, что, по данным социологического опроса, пять лет назад работой самоуправления были довольны 70% жителей, а в 2022 году - только 40%. "Жители голосуют ногами", - отметила Дьери, подчеркнув, что часть подоходного налога придется передать тем самоуправлениям, в которых работают жители.

И по состоянию дорог Рига проигрывает не только Юрмале, но и другим столицам. Состояние рижских улиц ужасно, считает Дьери. Улучшение состояния улиц входит в число приоритетов, но средств на это не выделено, как и на повышение зарплат учителям.

О недостаточном отражении обозначенных приоритетов в объеме выделяемых средств также высказалась депутат Анна Владова ("Согласие"). Она считает, что слишком много средств - около 2 млн евро - запланировано на развитие различных новых проектов, хотя неясно, будут ли они реализованы и когда это произойдет. При этом на повышение заработной платы учителям выделено менее полумиллиона.

Сегодня на заседании Рижской думы рассматриваются поправки к городскому бюджету.