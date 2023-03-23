Политолог: Кариньш не руководит правительством, а изображает модератора

По мнению Икстенса, работу правительства нельзя назвать гладкой, а Кариньш, который на этот раз представлен в парламенте не восемью депутатами, как это было в предыдущем правительстве, а 26, - это "первая и самая большая проблема".

Возникшие в процессе формирования правительства противоречия между партией "Новое Единство" и "Объединенным списком" (ОС) не исчезли, о чем наглядно свидетельствует бюджет здравоохранения.

"Мы слышим слова о необходимых реформах, которые нужно проводить, но от премьера не поступает содержательных предложений, как будто это не касается его и возглавляемого им правительства. Бессмысленная "порка" министров риторическими приемами в публичном пространстве, вероятно, продолжится. Видимо, Кариньш не понимает, что он является не только частью этого процесса, но и руководителем. Похоже, премьер-министр забыл и про договор о сотрудничестве, в котором говорится, что все несут солидарную. ответственность за работу правительства", - сказал Икстенс.