Amazon готовит "убийцу" Google Chrome: каковы будут его главные функции?

Ожидаемое приложение предложит высокую конфиденциальность, синхронизацию паролей между устройствами, а также функции покупок в интернете.

В настоящее время Amazon проводит опрос среди своих пользователей с целью выяснить, что именно может заставить их выбрать интернет-браузер Amazon, давая таким образом намеки на новые возможности, сообщает Phone Arena.

По данным источника, среди вариантов ответов были такие функции, как повышенная конфиденциальность, синхронизация паролей, а также новая функция веб-покупок. Как одна из основных функций, упоминается возможность преобразования текста в речь.

Компания пока не раскрывает дату выхода браузера, а также название, но журналисты уверены, что разработка браузера Amazon находится на ранней стадии. Пока говорят о браузере для компьютеров, но в будущем может быть выпущена и мобильная версия. Amazon надеется, что ожидаемый браузер со временем превзойдёт Chrome.

По данным аналитиков StatCounter, в феврале 2023 года доля Google Chrome на рынке веб-браузеров составляла 65,74%. На втором месте Apple Safari - 18,86%, а на третьем месте - Microsoft Edge с долей в 4,27%.