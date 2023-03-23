В Молдове государственный язык больше не молдавский

"Тех, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском", а не румынском языке, пытались добиться только одного - расколоть нас. Те, кто пытался нас расколоть, не о лингвистике заботились, а о том, чтобы удержать Молдову в постоянном национальном споре", - пояснила президент.