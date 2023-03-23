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В Молдове государственный язык больше не молдавский

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В Молдове государственный язык больше не молдавский
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Президент Молдовы Майя Санду.
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала закон, предусматривающий, что государственный язык будет называться не "молдавский", а "румынский".

Румынский язык станет катализатором для укрепления общества и его интеграции в Европейский союз, в Facebook написала президент.

"Тех, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском", а не румынском языке, пытались добиться только одного - расколоть нас. Те, кто пытался нас расколоть, не о лингвистике заботились, а о том, чтобы удержать Молдову в постоянном национальном споре", - пояснила президент.

Закон о смене названия государственного языка парламент принял 16 марта.

Территория современной Молдовы, кроме Приднестровья, до 1940 года находилась в составе Румынии, когда ее аннексировал СССР.

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