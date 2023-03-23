Макаревич о встрече с Хаматовой в Риге: "Мы много лет дружим"

Андрей Макаревич рассказал, что в программу 1 апреля войдут те песни, которые написаны для сольного исполнения под гитару. Таких альбомов у музыканта два или три: "Надо сказать, что в последние годы я сочинял такие песни, но альбом такой просто не записывал… Процентов на девяносто - концерт состоит из моих авторских песен. И моих стихов, которыми я их разбавляю".

Отвечая на вопрос про встречу с Чулпан Хаматовой в Риге, он сказал, что делал "то же, что и раньше". "Радуемся встрече. Мы много лет дружим", - добавил Андрей Вадимович.

Ранее на своей Facebook-странице Андрей Макаревич написал: "Отыграл сольные концерты в Риге и Вильнюсе. Слушали очень хорошо, народу было много. Рига, правда, показалась мне совершенно опустевшей и полузакрытой, а вот Вильнюс совершенно не изменился".

Музыкант также поделился совместным снимком с Чулпан Хаматовой. "Виделись с Чулпан. Какая же она молодец!" - подписал он фото.